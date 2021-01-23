Петербургский активист некрасиво высказался о полицейских и получил уголовное дело

Петербургский активист стал фигурантом уголовного дела после выступления на одиночном пикете. Плакат сочли оскорбительным.
Как стало известно «Фонтанке», 23 января в отношении 37-летнего активиста Павла Иванкина возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Иванкин вышел на одиночный пикет у Гостиного двора 19 января. В руках он держал плакат с нелицеприятным отзывом о полицейских. В сообщении фигурировал синоним слова «фекалии». Во время задержания мужчина не скрывал своего мнения о сотрудниках, кричал оскорбительное.
Сейчас Павел Иванкин доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий. Получено постановление о проведении обыска в его квартире на проспекте Науки.