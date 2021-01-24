На акции протеста в Москве присутствовали 19 больных ковидом

На несогласованном митинге в Москве 23 января присутствовали 19 человек, которым из-за коронавируса предписан карантин. Всех пострадавших из больниц выписали.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, по состоянию на 24 января в столичных больницах нет пациентов, которые получили травмы на митинге. Все 29 человек выписаны после осмотра врачами.

По данным приложения «Социальный мониторинг», на Пушкинской площади присутствовали 19 зараженных коронавирусом пациентов.

В петербургских больницах остаются минимум трое пострадавших на митинге — 54-летняя Маргарита Юдина, которая получила удар ногой в живот от полицейского, ее состояние до сих пор неизвестно, а информация поступает противоречивая. С переломом руки в больнице оказался один из создателей акции «Бессмертный полк» и петербурженка, которую дубинкой ударили по голове. Ее в больницу увезли из отдела полиции.