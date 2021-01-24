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На акции протеста в Москве присутствовали 19 больных ковидом

На несогласованном митинге в Москве 23 января присутствовали 19 человек, которым из-за коронавируса предписан карантин. Всех пострадавших из больниц выписали.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, по состоянию на 24 января в столичных больницах нет пациентов, которые получили травмы на митинге. Все 29 человек выписаны после осмотра врачами.

По данным приложения «Социальный мониторинг», на Пушкинской площади присутствовали 19 зараженных коронавирусом пациентов.

В петербургских больницах остаются минимум трое пострадавших на митинге — 54-летняя Маргарита Юдина, которая получила удар ногой в живот от полицейского, ее состояние до сих пор неизвестно, а информация поступает противоречивая. С переломом руки в больнице оказался один из создателей акции «Бессмертный полк» и петербурженка, которую дубинкой ударили по голове. Ее в больницу увезли из отдела полиции.

Травмы получили и сотрудники полиции, на них напал 37-летний IT-специалист. Задержали его ночью после митинга. Один из сотрудников продолжил службу, второго госпитализировали, но после отпустили лечиться домой.

По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несогласованной акции в Петербурге задержали 523 человека. На митинге удар по голове получила петербурженка Софья Няттиева, её госпитализировали. Также возле Московского вокзала сотрудник полка патрульно-постовой службы пнул ногой 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина упала и сильно ударилась головой, скорая забрала её в НИИ Джанелидзе. Медики отказываются комментировать её состояние. Пострадали и сотрудники полиции. Один из тех, кто ударил по лицу инспектора ДПС стал фигурантом уголовного дела. Его задержали ночью на улице Даниила Хармса. Подробно о том, как прошли протестные гулянья, читайте в материале «Фонтанки». Массовые протесты связаны с задержанием Алексея Навального и фильмом о роскошном дворце в Геленджике.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Почему не 119? С тем же успехом можно утверждать, что на акции присутствовало 330 рептилоидов.
Урус-Баши
Теперь есть на кого свалить очередное повышение числа заразившихся. Пока, правда, падает.
265034770
Третью волну завезли из Германии рейсом Победы.
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