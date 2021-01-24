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НИИ Джанелидзе отказался комментировать состояние избитой сотрудником полиции пациентки

Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе не стал комментировать «Фонтанке» информацию о здоровье 54-летней Маргариты Юдиной, получившей ногой в живот от полицейского. Неназванные источники стационара говорят о реанимации и тяжелом состоянии.

Традиционный спикер НИИ Джанелидзе, главный врач Антон Повзун днем 24 января отказался предоставлять данные об избитой женщине. «Это мы не комментируем», — сказал он.

Фонтанка.ру

Со ссылкой на анонимных источников в больнице СМИ сообщили о тяжелом состоянии Юдиной. Она находится в реанимационном отделении и с травмой головы.

Директор НИИ Джанелидзе Вадим Мануковский придерживается противоположной точки зрения.

«Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — заявил Мануковский Telegram-каналу «Подъем».

Но Юдину не выписывают, а ее сотовый телефон по-прежнему отключен, проверила «Фонтанка».

Накануне вечером женщину пнул в живот сотрудник полка патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт.

В российских городах 23 января прошли массовые протесты после не основанного ни на одной статье закона задержания Алексея Навального на 30 суток и выпущенного «Фондом борьбы с коррупцией» фильма о дворце президентского размаха на 100 миллиардов рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (38)

Жора  
Раз они молчат, значит там, действительно, всё нехорошо с её здоровьем! Боятся новых волнений! Это же ведь реальный символ беспредела! А этого власть очень боится и сделает всё, чтобы обелить себя. Как ужи на сковородке! Спасибо, что не застрелил!
260667591
Стал бы он молчать, если бы все было хорошо?
hyperborean
Вадим Мануковский, вы - тоже фашист?
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