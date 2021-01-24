Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе не стал комментировать «Фонтанке» информацию о здоровье 54-летней Маргариты Юдиной, получившей ногой в живот от полицейского. Неназванные источники стационара говорят о реанимации и тяжелом состоянии.
Традиционный спикер НИИ Джанелидзе, главный врач Антон Повзун днем 24 января отказался предоставлять данные об избитой женщине. «Это мы не комментируем», — сказал он.
Фонтанка.ру
Со ссылкой на анонимных источников в больнице СМИ сообщили о тяжелом состоянии Юдиной. Она находится в реанимационном отделении и с травмой головы.
Директор НИИ Джанелидзе Вадим Мануковский придерживается противоположной точки зрения.
«Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал», — заявил Мануковский Telegram-каналу «Подъем».
Но Юдину не выписывают, а ее сотовый телефон по-прежнему отключен, проверила «Фонтанка».
Накануне вечером женщину пнул в живот сотрудник полка патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт.
В российских городах 23 января прошли массовые протесты после не основанного ни на одной статье закона задержания Алексея Навального на 30 суток и выпущенного «Фондом борьбы с коррупцией» фильма о дворце президентского размаха на 100 миллиардов рублей.