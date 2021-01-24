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Директор НИИ Джанелидзе отказался от слов о великолепном самочувствии избитой сотрудником полиции пациентки

Судьба и состояние здоровья 54-летней жительницы Петербурга Маргариты Юдиной после встречи с ногой полицейского остаются неизвестными. Информацию о госпитализированной в НИИ скорой помощи Джанелидзе не предоставляют, директор института Вадим Мануковский отказался от своих слов.

Телеграм-канал «Подъем» 24 января опубликовал цитату Мануковского о здоровье Юдиной, доставленной в НИИ Джанелидзе с травмой головы:

«У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал».

«Фонтанка.ру»

Это была единственная официальная информация о Юдиной. Другие СМИ со ссылкой на неназванные источники, наоборот, сообщали о тяжелом состоянии пациентки и ее госпитализации в кардиохирургическую реанимацию. Мануковского уже начали сравнивать с главврачом Омской больницы Александром Маруховским, который в августе 2020 года отрицал даже факт отравления Алексея Навального.

«Фонтанка» позвонила директору НИИ скорой помощи Джанелидзе.

«Я никому никакие цитаты не даю. У нас есть пресс-центр в комитете здравоохранения, звоните туда, я ничего вам говорить не буду. Придумали и цитируют. Наверное, по этому поводу будет даже пресс-конференция. Я не говорил эту фразу [про великолепное самочувствие]», — заявил Вадим Мануковский.

Ранее информацию о пациентке отказался предоставлять главврач НИИ Антон Повзун.

Пресс-секретарь комитета здравоохранения Ольга Рябинина оставила без внимания вопрос «Фонтанки» о цитате Мануковского «Подъему», уточнив, что о состоянии здоровья пациентки позже расскажет Смольный.

Накануне вечером сотрудник полка патрульно-постовой службы ГУ МВД Петербурга и области ударил ногой в живот 54-летнюю прохожую Маргариту Юдину, которая обратилась к полицейским с вопросом о причинах задержания молодого мужчины на площади Восстания. Юдина от удара упала и ударилась головой об асфальт.

В Петербурге 23 января состоялся массовый протест, вызванный задержанием Алексея Навального и опубликованным расследованием о дворце за 100 миллиардов с признаками его принадлежности Владимиру Путину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Ирина Смирнова
Все эти Подъемы и разъемы пиарятся и мешают людям работать, пользуются тем, что нормальным людям некогда судиться с ними за клевету. Что хорошо получается у навального - это разжигать гражданскую войну. Ходорковский ему должен поставить 4 (четыре).
Mafioza
Может состояние и не великолепное,но она явно не в реанимации,раз пообщалась с полицейским начальством и довольно-таки бодро отвечала.
а выполнит ли он обещание-найти и строго наказать,ведь это не наши методы)посмотрим.
NAFTALIN 2000-2036
простолюдинка посмела вопросы задавать опричнику при исполнении... куда катиться мир... мы так Португалию не догоним...
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