Судьба и состояние здоровья 54-летней жительницы Петербурга Маргариты Юдиной после встречи с ногой полицейского остаются неизвестными. Информацию о госпитализированной в НИИ скорой помощи Джанелидзе не предоставляют, директор института Вадим Мануковский отказался от своих слов. Телеграм-канал «Подъем» 24 января опубликовал цитату Мануковского о здоровье Юдиной, доставленной в НИИ Джанелидзе с травмой головы: «У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал».

«Фонтанка.ру»

Это была единственная официальная информация о Юдиной. Другие СМИ со ссылкой на неназванные источники, наоборот, сообщали о тяжелом состоянии пациентки и ее госпитализации в кардиохирургическую реанимацию. Мануковского уже начали сравнивать с главврачом Омской больницы Александром Маруховским, который в августе 2020 года отрицал даже факт отравления Алексея Навального. «Фонтанка» позвонила директору НИИ скорой помощи Джанелидзе. «Я никому никакие цитаты не даю. У нас есть пресс-центр в комитете здравоохранения, звоните туда, я ничего вам говорить не буду. Придумали и цитируют. Наверное, по этому поводу будет даже пресс-конференция. Я не говорил эту фразу [про великолепное самочувствие]», — заявил Вадим Мануковский. Ранее информацию о пациентке отказался предоставлять главврач НИИ Антон Повзун. Пресс-секретарь комитета здравоохранения Ольга Рябинина оставила без внимания вопрос «Фонтанки» о цитате Мануковского «Подъему», уточнив, что о состоянии здоровья пациентки позже расскажет Смольный.