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Задержанную на акции за Навального петербурженку госпитализировали из-за удара по голове дубинкой

В Петербурге рано утром 24 января госпитализировали задержанную на несогласованной акции протеста Софью Няттиеву. На митинге женщина получила удар дубинкой по голове. Об этом сообщил ее защитник Владимир Василенко в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи прибыла в 52-ое отделение полиции Красногвардейского района на Заневском проспекте. По информации Василенко, Няттиеву ударили дубинкой по голове во время задержания. «Софью госпитализируют. Ну а я еду домой. Сегодня будет тяжёлый день», — написал защитник почти в 5:00 часов утра.

Акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в 23 января прошли в крупных городах России. В Петербурге толпа вышла на Невский проспект (как это было читайте и смотрите в материалах «Фонтанки»). По данным «Открытки» и «Апологии протеста», в Петербурге задержали 326 человек, по подсчетам, которые вели в «Штабе Навального» — более 650. На утро 24 января «ОВД-Инфо» сообщает о 490 задержанных.

Протестные акции в России начались, когда Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Москву, 17 января задержали в аэропорту Шереметьево еще до прохождения пограничного контроля. На следующий день прямо в УМВД по Химкам суд провел заседание и продлил задержание оппозиционера на 30 суток. «Фонд борьбы с коррупцией» после ареста Навального опубликовал большое расследование о «Дворце Путина» под Геленджиком. За пять дней видео набрало больше 77 миллионов просмотров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

iphonedimona
Есть места, по которым запрещено бить резиновой палкой - голова, ключицы, пах. По этому случаю могу предположить, что ударившего не найдут, да и искать не будут. Короче, всё законно, и никого не накажут.
Spirit_5e4d86fa7e079
сама напросилась!
Zloi_prohozhiy
52 отделение? Это которые ни на один мой вызов о пьяных беспорядках в 500 метрах от них ни разу не приехали в своё время? Позорище, а не отделение. я считаю
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