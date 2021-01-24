Задержанную на акции за Навального петербурженку госпитализировали из-за удара по голове дубинкой

В Петербурге рано утром 24 января госпитализировали задержанную на несогласованной акции протеста Софью Няттиеву. На митинге женщина получила удар дубинкой по голове. Об этом сообщил ее защитник Владимир Василенко в своем Telegram-канале.



Бригада скорой помощи прибыла в 52-ое отделение полиции Красногвардейского района на Заневском проспекте. По информации Василенко, Няттиеву ударили дубинкой по голове во время задержания. «Софью госпитализируют. Ну а я еду домой. Сегодня будет тяжёлый день», — написал защитник почти в 5:00 часов утра.