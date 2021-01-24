FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
74.36р90.41р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
8
Печать

Одному из создателей «Бессмертного полка» сломали руку на несогласованной акции в Петербурге

Врачи диагностировали перелом руки у Сергея Колотовкина, одного из создателей акции «Бессмертный полк», задержанного на несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге.

Как пишет Колотовкин в Facebook 24 января, он был задержан накануне недалеко от метро и доставлен в отдел полиции. Активист чувствовал боль в руке, но надеялся, что отделается вывихом. «Там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее — избавился от некоторых иллюзий. Поделюсь позже. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом — я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю», — написал он.

Фото: скрин facebook.com/serg.kolotovkin

По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несогласованной акции в Петербурге задержали 523 человека. На митинге удар по голове получила петербурженка Софья Няттиева, её госпитализировали. Также возле Московского вокзала сотрудник полка патрульно-постовой службы пнул ногой 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина упала и сильно ударилась головой, скорая забрала её в НИИ Джанелидзе. Медики отказываются комментировать её состояние.

Подробно о том, как прошли протестные гулянья, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: скрин facebook.com/serg.kolotovkin
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

hal9000
Он понял что съёмка роликов и фильмов на Ютубе стоит немалых денег..а у Навального вроде как их нет..
Михаил Петров-Водкин
Свидетельствует бывший личный друг Путина, экс-банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев:

А в году 2006-м Путин мне просто откровенно сказал: "Слушай, ты посмотри, им, кроме царя, никто не нужен". ... Он говорит: "Их там лупят, а они мне руки целуют. А ты мне рассказываешь про какую-то демократию. "
RemyMartin
Должно стать поучительной историей для любого «патриота». Жаль, что всё равно не поймут, пока самих не поломают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний