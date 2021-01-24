Врачи диагностировали перелом руки у Сергея Колотовкина, одного из создателей акции «Бессмертный полк», задержанного на несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге.
Как пишет Колотовкин в Facebook 24 января, он был задержан накануне недалеко от метро и доставлен в отдел полиции. Активист чувствовал боль в руке, но надеялся, что отделается вывихом. «Там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее — избавился от некоторых иллюзий. Поделюсь позже. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом — я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю», — написал он.
По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несогласованной акции в Петербурге задержали 523 человека. На митинге удар по голове получила петербурженка Софья Няттиева, её госпитализировали. Также возле Московского вокзала сотрудник полка патрульно-постовой службы пнул ногой 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина упала и сильно ударилась головой, скорая забрала её в НИИ Джанелидзе. Медики отказываются комментировать её состояние.
Подробно о том, как прошли протестные гулянья, читайте в материале «Фонтанки».