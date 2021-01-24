Врачи диагностировали перелом руки у Сергея Колотовкина, одного из создателей акции «Бессмертный полк», задержанного на несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге.

Как пишет Колотовкин в Facebook 24 января, он был задержан накануне недалеко от метро и доставлен в отдел полиции. Активист чувствовал боль в руке, но надеялся, что отделается вывихом. «Там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции. Комментариев пока давать не готов. Но ряд открытий сделал, а точнее — избавился от некоторых иллюзий. Поделюсь позже. Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом — я человек мирный. Но не терпила. Чего и всем желаю», — написал он.

