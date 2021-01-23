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В Новосибирске возбудили уголовное дело на 20-летнего за призывы на несанкционированную акцию Навального

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в отношении 20-летнего местного жителя.

Как сообщили в ведомстве 23 января, его подозревают в том, что в соцсетях он опубликовал сообщения, в которых призывал к участию в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сопровождающуюся массовыми беспорядками, насилием, погромами и поджогами.

Задержанный уже дал показания относительно переписки в соцсетях, у него дома провели обыск, допрашиваются свидетели. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как писала «Фонтанка», акции в поддержку Алексея Навального начались с Дальнего Востока. По данным ОВД-Инфо, в 25 городах задержаны 174 человека.

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Комментарии (20)

baddancer
В Латвии не разрешили провести митинг в поддержу Навального из-за мер по коронавирусу.
Забавный этодругин получился.
265038705
Что то сегодня ботом мало , неужели всех в оффлайн вывели митинги разгонять ?
Mikle776
совсем не понял вот этой фразы "сопровождающуюся массовым беспорядкам, насилием, погромами, и поджогами" -
это как перевести? он так и писал в своем сообщении?
или это уже случилось и там были все эти ужасы?
или это в голове у следователя такой бардак в голове?
или фонтанка что то напутала в тексте
Но когда добавляют в обвинение то, чего не было - это все чаще становится реалиями...
Лет 10 назад меня пытались лишить прав и судья в постановлении написала, что я обогнал и ПРОДОЛЖИ ехать по встречной полосе, хотя даже в протоколе и при допросе инспектора, такого не утверждалось (да и вообще нарушения не было). Просто судье захотелось повысить градус нарушения... Тогда удалось отменить данное сочинение-постановление... Сейчас вряд ли бы это получилось....
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