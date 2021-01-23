В Новосибирске возбудили уголовное дело на 20-летнего за призывы на несанкционированную акцию Навального

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в отношении 20-летнего местного жителя.



Как сообщили в ведомстве 23 января, его подозревают в том, что в соцсетях он опубликовал сообщения, в которых призывал к участию в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сопровождающуюся массовыми беспорядками, насилием, погромами и поджогами.

Задержанный уже дал показания относительно переписки в соцсетях, у него дома провели обыск, допрашиваются свидетели. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.