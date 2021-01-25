Московские суды арестовали 30 участников акции, оштрафовали 64 человека

В столице 25 января вынесено 30 решений об административных арестах и 64 постановления о штрафах за участие в субботней несогласованной акции. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.



Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от семи до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Всего к вечеру в суды общей юрисдикции поступило 448 дел об административных правонарушениях по различным частям статей о нарушении установленного порядка организации митинга и неповиновении сотруднику полиции.