Московские суды арестовали 30 участников акции, оштрафовали 64 человека

В столице 25 января вынесено 30 решений об административных арестах и 64 постановления о штрафах за участие в субботней несогласованной акции. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.
Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от семи до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.
Всего к вечеру в суды общей юрисдикции поступило 448 дел об административных правонарушениях по различным частям статей о нарушении установленного порядка организации митинга и неповиновении сотруднику полиции.
В Петербурге суды также продолжают выносить решения. В понедельник 7 суток ареста получил непокорный петербуржец, показавший средний палец росгвардейцу.
23 января в Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Задержаны более 500 человек.
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