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«Отбивать надо по-любому». В Интернете появилось интервью «берсерка» из Чечни, дравшегося с полицией на Пушкинской площади

Канал Anews опубликовал 28 января на YouTube интервью с уроженцем Чечни Сайд-Мухаммадом Джумаевым, задержанным за драку с полицейскими на митинге 23 января в Москве. Из него следует, что он пришел на митинг с друзьями неслучайно и был готов к конфронтации с силовиками.

Напомним, видео с дракой Джумаева разошлось по Интернету, он даже получил прозвище «берсерк» в соцсетях. Его родители ранее в СМИ говорили, что на митинг он попал якобы случайно. Власти Чечни обещали ему помощь, если это подтвердится. В новом видео на YouTube говорят в основном друзья, с которыми Джумаев пришел на акцию. Один из них признается, что раньше состоял в «Молодой гвардии Единой России», однако, увидев ситуацию в политике изнутри, серьезно разочаровался. Когда у молодых людей спрашивают, боятся ли они задержания, они отвечают, что задерживать их не за что. Тут как раз подключается Джумаев, добавляющий, что «своих отбивать надо по-любому».

После митинга Джумаев ударился в бега, задержали его утром 28 января в Псковской области. Сегодня Следственный комитет опубликовал видео, на котором молодой человек признает вину.

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
красавчики!
sektor7
Постригся и бороду сбрил.
Ушёл в бега в провинцию.
Не помогло.
265040341
.... так бородатый парень в чёрной маске тоже вроде с Кавказа, говорит так-же без акцента, как и задержанный.
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