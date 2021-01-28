Канал Anews опубликовал 28 января на YouTube интервью с уроженцем Чечни Сайд-Мухаммадом Джумаевым, задержанным за драку с полицейскими на митинге 23 января в Москве. Из него следует, что он пришел на митинг с друзьями неслучайно и был готов к конфронтации с силовиками.



Напомним, видео с дракой Джумаева разошлось по Интернету, он даже получил прозвище «берсерк» в соцсетях. Его родители ранее в СМИ говорили, что на митинг он попал якобы случайно. Власти Чечни обещали ему помощь, если это подтвердится. В новом видео на YouTube говорят в основном друзья, с которыми Джумаев пришел на акцию. Один из них признается, что раньше состоял в «Молодой гвардии Единой России», однако, увидев ситуацию в политике изнутри, серьезно разочаровался. Когда у молодых людей спрашивают, боятся ли они задержания, они отвечают, что задерживать их не за что. Тут как раз подключается Джумаев, добавляющий, что «своих отбивать надо по-любому».