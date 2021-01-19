«Если человек предал страну, нечего ему делать ни в каких органах власти». Володин заявил, что Навального используют западные спецслужбы

«Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание: все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства», — цитирует Володина ТАСС .

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул оппозиционера Алексея Навального в своем выступлении перед открытием весенней парламентской сессии 19 января. По словам Володина, Навального используют западные спецслужбы, чтобы вмешиваться в дела России.

Спикер Госдумы отметил, что такому человеку, как Навальный, «нечего делать в органах власти».



«Если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти, тем более нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, представляет наших граждан в разных органах власти», — отметил Володин.



Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции также заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

