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«Если человек предал страну, нечего ему делать ни в каких органах власти». Володин заявил, что Навального используют западные спецслужбы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упомянул оппозиционера Алексея Навального в своем выступлении перед открытием весенней парламентской сессии 19 января. По словам Володина, Навального используют западные спецслужбы, чтобы вмешиваться в дела России.

«Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание: все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер Госдумы отметил, что такому человеку, как Навальный, «нечего делать в органах власти».

«Если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти, тем более нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, представляет наших граждан в разных органах власти», — отметил Володин.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции также заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию из Германии, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали 17 января сразу после прилета из Берлина.

Накануне суд арестовал Навального на 30 суток во время выездного заседания в УВД. Он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Комментарии (35)

carkorea
..говорят люди, у которых дети живут и учатся исключительно за границей , у которых недвижимость и банковские счета тоже там ... Какие-то странные ПАТРИОТы пошли (((
261214541
"Если человек предал страну, нечего ему делать ни в каких органах власти"
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это он про плешивого краба?
NAFTALIN 2000-2036
страшно представить, на что пойдет носитель Росгостайны, когда иностранные спецслужбы слегка заблокируют его же иностранные активы (а в свете антиотмывочного законодательства к таким активам - вопросов без счета, даже придираться не надо). ну или обучающийся в гарвардах отпрыск Патриота России попадется с неправильным веществом в кармане/девушку без согласия потрогает...
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