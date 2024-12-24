Василеостровцы рассказали, как ждут станцию «Горный институт». Осталось недолго

«Фонтанка» посмотрела, как станцию метро «Горный институт» готовят к открытию, и поговорила с местными жителями. Им надо будет подождать, но не из-за строителей.

«Фонтанка» ранее сообщала, что плановой датой открытия участка «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт» является 25 декабря . Всё упиралось в получение двух последних документов, один из которых — заключение о соответствии Ростехнадзора — уже получен .

24 декабря появилось сообщение комитета по транспорту об изменении с 25 декабря трассы автобуса № 262 в связи с открытием станции «Горный институт». Вскоре его переписали, убрав указание на причину изменений .

По данным издания, дата ввода оставалась актуальной до последнего времени, а ряд городских СМИ получили приглашение на церемонию открытия 25 декабря. Однако, похоже, открытие состоится в другой день. «Фонтанка» смеет предположить, что это не связано с технической готовностью станции «Горный институт». 24–26 декабря в Петербурге и Ленобласти проходят статусные мероприятия. На 25–26 декабря запланированы саммиты СНГ и ЕАЭС. Судя по всему, открытие новой станции состоится сразу по окончании этих событий.