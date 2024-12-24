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Город Василеостровцы рассказали, как ждут станцию «Горный институт». Осталось недолго

Василеостровцы рассказали, как ждут станцию «Горный институт». Осталось недолго

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34 комментария
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«Фонтанка» посмотрела, как станцию метро «Горный институт» готовят к открытию, и поговорила с местными жителями. Им надо будет подождать, но не из-за строителей.

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«Фонтанка» ранее сообщала, что плановой датой открытия участка «Спасская» — «Театральная» — «Горный институт» является 25 декабря. Всё упиралось в получение двух последних документов, один из которых — заключение о соответствии Ростехнадзора — уже получен.

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24 декабря появилось сообщение комитета по транспорту об изменении с 25 декабря трассы автобуса № 262 в связи с открытием станции «Горный институт». Вскоре его переписали, убрав указание на причину изменений.

По данным издания, дата ввода оставалась актуальной до последнего времени, а ряд городских СМИ получили приглашение на церемонию открытия 25 декабря. Однако, похоже, открытие состоится в другой день. «Фонтанка» смеет предположить, что это не связано с технической готовностью станции «Горный институт». 24–26 декабря в Петербурге и Ленобласти проходят статусные мероприятия. На 25–26 декабря запланированы саммиты СНГ и ЕАЭС. Судя по всему, открытие новой станции состоится сразу по окончании этих событий.

Выход из вестибюля «Горного института» находится на углу Большого проспекта В. О. и Косой линии. Станция «Театральная» сейчас не имеет выхода на поверхность, она будет работать «на прогон» еще три года. Выход планируют строить на месте дома быта на Лермонтовском проспекте.

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Комментарии
34
Danik
1 час
Неужели там Горный институт близко. Казалось, что станция на Большом проспекте ВО, а Горный на набережной. Ну да ладно! Лишь бы открыли!)
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
в палатках рядом ночуют? ну тут главное покрышки не жечь, ггг
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