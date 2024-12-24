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Город Смольный намекнул на открытие станции «Горный институт» 25 декабря. «Фонтанка» называла эту дату

Смольный намекнул на открытие станции «Горный институт» 25 декабря. «Фонтанка» называла эту дату

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12 комментариев

В телеграм-канале комитета по транспорту ненадолго появилось сообщение о том, что автобусные маршруты у достроенной станции метро «Горный институт» меняются с 25 декабря в связи с ее открытием. Но тут же исчезло.

Сообщение касалось автобуса № 262, чья трасса частично меняется.

Пост вскоре был удален. По данным «Фонтанки», сама схема верна, просто ожидается подтверждение даты открытия станции.

О том, что в качестве ориентира для открытия станции обозначили 25 декабря, «Фонтанка» писала 2 недели назад. Все зависит от получения ключевых документов: заключения о соответствии и разрешения на ввод.

Накануне станция появилась на Яндекс.Картах.

UPD: Пост об изменении трассы 262-го автобуса с 25 декабря вернулся в телеграм-канал комтранса. Но теперь там не указано, в связи с чем она меняется.

Дата открытия метро «Горный институт» менялась несколько раз. Запуск станции ожидали в сентябре, но этого не случилось. Затем звучала формулировка «до конца года».

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Комментарии
14
Ганс-Дитрих Геншер
38 минут
событие планетарного масштаба
ostap1979
12 минут
Честно говоря, уже пофиг.
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