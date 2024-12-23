Станция метро «Горный институт» появилась на карте Петербурга

Источник: Яндекс.Карты







Новая станция метро «Горный институт», которую готовятся открыть, но пока еще в неопределенные сроки, уже появилась на «Яндекс.Картах» Петербурга.

Как заметила «Фонтанка» 23 декабря, на карте обозначены сама станция — как конечная точка «оранжевой» линии метро, а также ее вход и выход на площадке между Косой линией и Большим проспектом В. О. Иконка «Горного института» пока что не кликабельна, в отличие от других станций метро, а при наведении на один из выходов уже можно увидеть информацию о ней. Хотя график работы, что логично, пока не указан.

Источник: Яндекс.Карты







Дата открытия метро «Горный институт» менялась несколько раз. Запуск станции ожидали в сентябре, но этого не случилось. Затем звучала формулировка «до конца года». Как рассказывала «Фонтанка», в качестве ориентира для открытия станции обозначили 25 декабря. Все зависит от получения заключения о соответствии и разрешения на ввод — это ключевые документы.

На картах Google станция пока не обозначена.