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Город Станция метро «Горный институт» появилась на карте Петербурга

Станция метро «Горный институт» появилась на карте Петербурга

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16 комментариев
Источник:

Новая станция метро «Горный институт», которую готовятся открыть, но пока еще в неопределенные сроки, уже появилась на «Яндекс.Картах» Петербурга.

Как заметила «Фонтанка» 23 декабря, на карте обозначены сама станция — как конечная точка «оранжевой» линии метро, а также ее вход и выход на площадке между Косой линией и Большим проспектом В. О. Иконка «Горного института» пока что не кликабельна, в отличие от других станций метро, а при наведении на один из выходов уже можно увидеть информацию о ней. Хотя график работы, что логично, пока не указан.

Источник:

Дата открытия метро «Горный институт» менялась несколько раз. Запуск станции ожидали в сентябре, но этого не случилось. Затем звучала формулировка «до конца года». Как рассказывала «Фонтанка», в качестве ориентира для открытия станции обозначили 25 декабря. Все зависит от получения заключения о соответствии и разрешения на ввод — это ключевые документы.

На картах Google станция пока не обозначена.

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Комментарии
17
OttoVonNasmorck
1 час
Оставьте Горный институт следующему губернатору для торжественного открытия.
NSE
1 час
Главное - на бумаге есть, а в реале не обязательно, в этом вся Россия. Лахта-центр уже лет 6 как построен, но до сих пор не открыт, стоит мертвое бесполезное сооружение.
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