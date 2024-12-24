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Город Станция метро «Горный институт» получила заключение о соответствии. Остался последний шаг

Станция метро «Горный институт» получила заключение о соответствии. Остался последний шаг

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8 комментариев

Ростехнадзор закончил проверку построенного участка Лахтинско-Правобережной линии метро в Петербурге. Служба выдала заключение о соответствии, теперь требуется разрешение на ввод.

Как сообщает Ростехнадзор 24 декабря, проверка затронула все составляющие объекта: перегонные тоннели, платформу станции «Театральная» и станцию «Горный институт» вместе с вестибюлем. «Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением принято решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», — говорится в сообщении.

Следующим, и последним, документом, необходимым для открытия участка станции, является разрешение на ввод.

Выход из вестибюля «Горного института» находится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии. Станция «Театральная» сейчас не имеет выхода на поверхность, она будет работать «на прогон» еще три года. Выход планируют строить на месте дома быта на Лермонтовском проспекте.

Ранее запустить «Горный институт» хотели к сентябрю 2024 года, однако тогда открытие не состоялось. Впоследствии губернатор Александр Беглов заявил, что город мог бы ввести «Горный институт» осенью, но надо было соблюсти все требования по «Театральной». Ситуацию с работой станции на прогон он назвал следствием неконструктивной позиции «известных амбициозных людей». Против выхода на площади неоднократно высказывался худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

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Комментарии
9
Ганс-Дитрих Геншер
25 минут
Наааам до метроооооо последний шааааааааг И этот шаааааааг Длинеееееееее жиииииизнииииииии )))
Гость
17 минут
"...неоднократно высказывала худрук Мариинского театра Валерий Гергиев." Улыбнуло
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