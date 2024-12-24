Станция метро «Горный институт» получила заключение о соответствии. Остался последний шаг

Ростехнадзор закончил проверку построенного участка Лахтинско-Правобережной линии метро в Петербурге. Служба выдала заключение о соответствии, теперь требуется разрешение на ввод.



Как сообщает Ростехнадзор 24 декабря, проверка затронула все составляющие объекта: перегонные тоннели, платформу станции «Театральная» и станцию «Горный институт» вместе с вестибюлем. «Работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением принято решение о выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», — говорится в сообщении.

Следующим, и последним, документом, необходимым для открытия участка станции, является разрешение на ввод.



Выход из вестибюля «Горного института» находится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии. Станция «Театральная» сейчас не имеет выхода на поверхность, она будет работать «на прогон» еще три года. Выход планируют строить на месте дома быта на Лермонтовском проспекте.