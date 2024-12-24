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Город Последние штрихи. Что происходит у станции метро «Горный институт» перед скорым открытием

Последние штрихи. Что происходит у станции метро «Горный институт» перед скорым открытием

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2 комментария
Источник:

Станцию метро «Горный институт» в Петербурге все явственнее готовят к открытию, хотя точная дата не названа до сих пор. «Фонтанка» посмотрела, что происходит возле здания вестибюля 24 декабря.

Территорию у входа на новую станцию метро от пешеходов по-прежнему ограждает забор. Перед самим зданием видно благоустроенный газон с деревьями, кустами и композицией из валунов. Работники «Метростроя» наводят последний внешний лоск — выносят мусор и чистят подходы от снега.

+4

Ранее «Фонтанка» сообщала, что плановая дата открытия станции — 25 декабря. Накануне станция появилась на «Яндекс.Картах» Петербурга, а сегодня на возможное ее открытие намекнуло сообщение комитета по транспорту.

Дата открытия станции метро «Горный институт» менялась несколько раз. Его ожидали в сентябре, но этого не случилось. После звучала формулировка «до конца года». Затем ориентировочной датой стало 25 декабря.

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Комментарии
3
Ганс-Дитрих Геншер
28 минут
Общегородской праздник. великий день Открытия Новой Станции Метро. День объявляется выходным для всех!
Гость
1 минута
Похоже, юлианскому и григорианскому календарям, настал конец..)
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