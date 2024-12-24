Последние штрихи. Что происходит у станции метро «Горный институт» перед скорым открытием

Станцию метро «Горный институт» в Петербурге все явственнее готовят к открытию, хотя точная дата не названа до сих пор. «Фонтанка» посмотрела, что происходит возле здания вестибюля 24 декабря.

Территорию у входа на новую станцию метро от пешеходов по-прежнему ограждает забор. Перед самим зданием видно благоустроенный газон с деревьями, кустами и композицией из валунов. Работники «Метростроя» наводят последний внешний лоск — выносят мусор и чистят подходы от снега.