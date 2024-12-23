Очередь на границе Эстонии и РФ в Нарве растет к Рождеству

В преддверии католического Рождества и длинных рождественских выходных в Европе вновь выросла очередь из желающих попасть из Эстонии в Россию на международном пункте пропуска «Нарва — Ивангород». Об этом 23 декабря сообщает 47News.

Очередь на границе вновь значительно удлинилась утром понедельника. Люди, желающие попасть из Эстонии в Россию, занимают весь тротуар на Петровской площади в Нарве. Это во многом связано с рождественскими праздниками в Эстонии: 23 декабря у них сокращенный рабочий день, а с 24 по 26 декабря — выходные. И многие эстонцы, имеющие родственников в России, рассчитывают провести праздники с ними. К ним присоединяются и «российские финны», для которых после закрытия российско-финской границы Нарва стала самым близким КПП для проезда в РФ.

При этом на российской стороне пункта пропуска людей, наоборот, крайне мало, и желающие попасть в Эстонию практически без остановки проходят к административным зданиям, отмечает издание.

Ситуация на пункте пропуска «Нарва — Ивангород» сохранялась напряженной весь текущий год, начав ухудшаться еще минувшей зимой. После окончательного закрытия Финляндией границы с РФ именно на этот пункт пропуска переместились россияне, имеющие право на въезд в Евросоюз. С 1 февраля 2024 года российская часть моста была закрыта для автомобилей из-за ремонта, который продлится ориентировочно до конца 2025 года. А в мае эстонская сторона перешла с круглосуточного режима работы пункта пропуска на сокращенный: теперь границу закрывают на ночь — с 23:00 до 7:00. Вдобавок с 8 августа Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией, объясняя это предотвращением ввоза в Россию санкционных товаров.

В середине декабря на границе в Нарве вновь стали скапливаться многочасовые очереди. Люди рассказывали, что стоять на морозе приходилось порядка суток. 20 декабря очередь на границе «разогнала» эстонская полиция. Сообщали, что правоохранители выбросили неофициальные списки, составленные накануне, убрали перекупщиков мест и выстроили людей в одну общую очередь, после чего движение пошло быстрее. А 21 декабря многочасовые очереди на эстонско-российской границе возникли и на контрольно-пропускном пункте Койдула.