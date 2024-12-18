«Очередь стоит минимум сутки на морозе». Россияне часами ждут прохода на границе в Нарве

Источник: Скриншот с вебкамеры / balticlivecam.com







Ситуация на российско-эстонской границе в Нарве практически не изменилась с конца минувшей недели. Россияне по-прежнему стоят в многочасовых очередях, несмотря на морозную погоду.

«Очередь стоит минимум сутки, на морозе. Многие с детьми. Уже о рукоприкладстве регулярно пишут…» — жалуются ожидающие в чатах, посвященных пересечению границы. Те, кто встали в очередь около трех часов дня 17 декабря, утром 18 декабря все еще ждали свой черед, рассказали в группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД».

Источник: читатель «Фонтанки» Андрей







На ночь — а с весны 2024 года пункт пропуска не работает по ночам — люди самоорганизовываются и записываются в списки. К полуночи 18 декабря в нем было более 300 человек. По словам читателя «Фонтанки» Андрей, сегодня людей пропускают маленькими группами — человек по 20 в час. При этом, по его словам, прохождение в обратную сторону, из России в ЕС, занимает минут 15.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть очередь — ее длина немного сократилась по сравнению с утром и днем 17 декабря, но в целом практически не меняется. «Встали в 10:15 в понедельник. Прошли в первом запуске во вторник. Стояли около 13 часов. Ночевка в Нарве. Перекличка с утра в 6», — поделилась опытом подписчица группы Светлана.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала об очередях у пограничного пункта в Нарве. Новый коллапс начался в конце минувшей недели. Одна из причин очередей в том, что это один из немногих оставшихся вариантов пересечь границу между Евросоюзом и Россией. Граница с Финляндией закрыта, а лететь самолетом с пересадкой в Турции или Армении дороже. А в начале августа Эстония усилила таможенный контроль на границе, объяснив это борьбой с вывозом в Россию санкционной продукции.