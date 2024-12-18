Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Очередь стоит минимум сутки на морозе». Россияне часами ждут прохода на границе в Нарве

«Очередь стоит минимум сутки на морозе». Россияне часами ждут прохода на границе в Нарве

7 384
74 комментария
Источник:

Ситуация на российско-эстонской границе в Нарве практически не изменилась с конца минувшей недели. Россияне по-прежнему стоят в многочасовых очередях, несмотря на морозную погоду.

«Очередь стоит минимум сутки, на морозе. Многие с детьми. Уже о рукоприкладстве регулярно пишут…» — жалуются ожидающие в чатах, посвященных пересечению границы. Те, кто встали в очередь около трех часов дня 17 декабря, утром 18 декабря все еще ждали свой черед, рассказали в группе «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД».

Источник:

На ночь — а с весны 2024 года пункт пропуска не работает по ночам — люди самоорганизовываются и записываются в списки. К полуночи 18 декабря в нем было более 300 человек. По словам читателя «Фонтанки» Андрей, сегодня людей пропускают маленькими группами — человек по 20 в час. При этом, по его словам, прохождение в обратную сторону, из России в ЕС, занимает минут 15.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть очередь — ее длина немного сократилась по сравнению с утром и днем 17 декабря, но в целом практически не меняется. «Встали в 10:15 в понедельник. Прошли в первом запуске во вторник. Стояли около 13 часов. Ночевка в Нарве. Перекличка с утра в 6», — поделилась опытом подписчица группы Светлана.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала об очередях у пограничного пункта в Нарве. Новый коллапс начался в конце минувшей недели. Одна из причин очередей в том, что это один из немногих оставшихся вариантов пересечь границу между Евросоюзом и Россией. Граница с Финляндией закрыта, а лететь самолетом с пересадкой в Турции или Армении дороже. А в начале августа Эстония усилила таможенный контроль на границе, объяснив это борьбой с вывозом в Россию санкционной продукции.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Эстония Россия Нарва Граница
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY27
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
74
NSE
4 часа
И кто их заставляет там стоять?
sysh
4 часа
Так не стойте,домой чапайте.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18