Эстонская полиция разогнала очередь на границе с Россией

Эстонские полицейские вмешались в ситуацию с гигантской очередью в Нарве на границе с Россией и смогли её немного «разогнать», сообщает агентство ERR.
Как передают журналисты 20 декабря, правоохранители усилили контроль за порядком в очереди. По данным Delfi, полицейские выбросили неофициальные списки, составленные накануне, убрали перекупщиков мест и выстроили людей в одну общую очередь. После этого движение значительно ускорилось. Если раньше время ожидания составляло до пяти, а иногда даже десяти часов, теперь оно сократилось до трёх-четырёх часов.
В Telegram-чате «Граница Россия — Эстония» путешественники делятся, что те, кто сошёл с электрички сегодня в 11:30 с паспортами РФ, пересекли границу всего за 2,5 часа.
«Фонтанка» ранее сообщала, что россияне часами ждут прохождения границы в Нарве. Проезд машин и автобусов через мост из Нарвы в Ивангород закрыт, и всем приходится стоять в единой очереди уже многие месяцы. С приближением праздников количество людей на границе резко увеличилось.
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