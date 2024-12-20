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Общество Эстонская полиция разогнала очередь на границе с Россией

Эстонская полиция разогнала очередь на границе с Россией

3 968
20 комментариев

Эстонские полицейские вмешались в ситуацию с гигантской очередью в Нарве на границе с Россией и смогли её немного «разогнать», сообщает агентство ERR.

Как передают журналисты 20 декабря, правоохранители усилили контроль за порядком в очереди. По данным Delfi, полицейские выбросили неофициальные списки, составленные накануне, убрали перекупщиков мест и выстроили людей в одну общую очередь. После этого движение значительно ускорилось. Если раньше время ожидания составляло до пяти, а иногда даже десяти часов, теперь оно сократилось до трёх-четырёх часов.

В Telegram-чате «Граница Россия — Эстония» путешественники делятся, что те, кто сошёл с электрички сегодня в 11:30 с паспортами РФ, пересекли границу всего за 2,5 часа.

«Фонтанка» ранее сообщала, что россияне часами ждут прохождения границы в Нарве. Проезд машин и автобусов через мост из Нарвы в Ивангород закрыт, и всем приходится стоять в единой очереди уже многие месяцы. С приближением праздников количество людей на границе резко увеличилось.

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Комментарии
20
AEG1
59 минут
Настоящие правоохранители, поддерживающие порядок.
В д. Гадюкино - дожди.
58 минут
Европейцы научили предстваителей "русского мира" цивилизованно стоять в очереди, а не пользоваться мутными схемами и списками? Как всегда.
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