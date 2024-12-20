Эстонская полиция разогнала очередь на границе с Россией

Эстонские полицейские вмешались в ситуацию с гигантской очередью в Нарве на границе с Россией и смогли её немного «разогнать», сообщает агентство ERR.

Как передают журналисты 20 декабря, правоохранители усилили контроль за порядком в очереди. По данным Delfi, полицейские выбросили неофициальные списки, составленные накануне, убрали перекупщиков мест и выстроили людей в одну общую очередь. После этого движение значительно ускорилось. Если раньше время ожидания составляло до пяти, а иногда даже десяти часов, теперь оно сократилось до трёх-четырёх часов.