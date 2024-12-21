«Ждала час, чтобы налить чай в термос». В Эстонии на границе с Россией появились многочасовые очереди

Многочасовые очереди наблюдаются в Эстонии на контрольно-пропускном пункте Койдула, находящемся на границе с Россией. Жительница Европы Татьяна 21 декабря поделился с «Фонтанкой» тем, что происходит на КПП.

Источник: читательница «Фонтанки» Татьяна

К пограничному переходу Койдула (с российской стороны — Куничина гора) девушка приехала в 9:45 (10:45 по МСК). Спустя девять часов, Татьяна все еще стояла в очереди. В районе 20 часов (по МСК) перед ней оставалось около десяти человек.

«В приоритете пропускали два автобуса, в каждом из которых было по 50 пассажиров. В какой-то момент на протяжении двух часов очередь не двигалась вообще. Эстонские пограничники сказали нам, что со стороны России люди стоят в нейтральной зоне — уже не в помещении, а там нет вообще никаких удобств. Поэтому нас дальше долго и не пускали», — рассказала Татьяна. Спустя еще два часа, пограничники, по словам девушки, предложили тем, кто хочет, вернуться обратно в Таллин. «Они сказали, что не знают, насколько быстро дальше будет двигаться очередь. Здесь очень много народу с детьми, прямо очень», — уточнила наша читательница.

Источник: читательница «Фонтанки» Татьяна







Татьяна сообщила, что представители российской границы приглашали на собеседование тех, у кого двойное гражданство. Из-за этого, по словам девушки, процесс сильно замедлялся.

У КПП Койдула есть небольшое кафе. Однако, его сотрудники, по всей видимости, не были готовы к такому наплыву людей. «Я ждала час, чтобы налить чай в термос себе. Я так понимаю, что здесь [на пограничном переходе] вообще никогда не было такого», — заключила Татьяна.

К вечеру, как нам сообщила читательница, очередь начала двигаться быстрее. В 21:30 по мск Татьяна уже ехала во Псков.

Несколько дней назад «Фонтанка» писала о ситуации на российско-эстонской границе в Нарве. Те, кто ждал перехода, рассказали, что очередь минимум стоит сутки. В августе текущего года власти Эстонии ввели полный таможенный контроль. Усиленная проверка действует на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа.