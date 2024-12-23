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Политика «Я сторонник суверенной политики»: Фицо объяснил свой приезд в Кремль

«Я сторонник суверенной политики»: Фицо объяснил свой приезд в Кремль

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8 комментариев

В Кремле завершилась встреча премьера Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры проходили в формате «один на один», и стороны не стали делать заявлений по их завершении.

«Переговоры завершились», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и дал отрицательный ответ на вопрос, планируются ли совместные заявления лидеров для СМИ. «Нет», — сказал представитель Кремля.

Между тем, Фицо в своих соцсетях все же опубликовал своего рода итоговое заявление.

«Сегодня я встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве», написал он. Далее в его публикации говорится следующее:

«Я сторонник суверенной политики со всех четырех сторон. Лидеры ЕС были проинформированы о моей поездке и ее цели в пятницу. Моя сегодняшняя встреча была ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг ответил на мой личный вопрос, заявил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию.

«Президент Украины также выступает за введение санкций против ядерной программы России. Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и угрожает производству электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность Российской Федерации продолжить поставки газа на Запад и в Словакию, что из-за позиции украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно.

У нас состоялся продолжительный разговор с Владимиром Путиным, мы обменялись мнениями о военной ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного прекращения конфликта и взаимоотношениях между Словацкой Республикой и Российской Федерацией, которые я намерен нормализовать.

В этом помогут и 80-ая годовщина окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом, где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР».

Накануне Фицо увидел потенциал для конфликта, если Украина не разрешит транзит через свою территорию газа, предназначенного для Братиславы. А еще ранее премьер-министр заявлял, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. По его словам, действия украинских властей могут навредить Европейскому союзу в целом.

Словакия остается одной из немногих стран, покупающих российский газ. Транзит газа идет через Украину, в Киеве ранее заявляли, что он будет прекращен 31 декабря.

Фицо стал третьим лидером страны — члена Евросоюза, который приехал в Москву после 24 февраля 2022 года. До него этого делали премьеры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер.

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ПО ТЕМЕ
Роберт Фицо Путин Встреча Переговоры Кремль Поставки газа Владимир Зеленский
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Комментарии
10
Сила в Правде!!
19 минут
фицу плевать сколько людей погибло и погибнет ещё понятно.
VKuser279092
18 минут
Благодарю "Фонтанку" за уточнение списка из 3 (трёх) гейропейцев. Других там нет, только эти трое, из Венгрии, Австрии, Словакии. Лахта, ату геев!
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