Премьер Словакии: с радостью принял приглашение Путина и приедет на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая в Москве. Он отметил, что у него есть «исключительный интерес», передает РИА Новости.
«С радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — написал Фицо в соцсетях.
В октябре он сообщал, что хотел бы посетить российскую столицу на День Победы.
В мае Роберт Фицо пережил покушение в городе Гандлова после выездного заседания правительства страны. Стрелком оказался 71-летний основатель литературного клуба Юрай Цинтула, он объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии.
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