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Власть Премьер Словакии: с радостью принял приглашение Путина и приедет на День Победы

Премьер Словакии: с радостью принял приглашение Путина и приедет на День Победы

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18 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая в Москве. Он отметил, что у него есть «исключительный интерес», передает РИА Новости.

«С радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — написал Фицо в соцсетях.

В октябре он сообщал, что хотел бы посетить российскую столицу на День Победы.

В мае Роберт Фицо пережил покушение в городе Гандлова после выездного заседания правительства страны. Стрелком оказался 71-летний основатель литературного клуба Юрай Цинтула, он объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии.

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Роберт Фицо Словакия Россия Словакия День Победы
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Комментарии
18
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Победы над кем ?
Гость
1 час
Поесть и покататься за чужой счет и я рад!
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