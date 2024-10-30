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Общество Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании приехать в Москву на парад Победы 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании приехать в Москву на парад Победы 9 мая

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3 комментария


Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для него будет честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом он заявил в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Видео 30 октября опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Фицо сказал, что будет считать за честь приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, и добавил, что это «его личный долг».

Премьер-министр Словакии напомнил, что неоднократно отдавал дань памяти героизму советских солдат и народов бывшего СССР, и отметил, что командующий Карпатско-Дуклинской наступательной операцией маршал Советского Союза Иван Конев «заслужил памятник в Словакии».

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства страны. Стрелком оказался 71-летний основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Сам он тогда объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии. Робет Фицо заявил, что не собирается предпринимать какие-либо действия в отношении нападавшего. «Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его», — сказал в начале июня премьер Словакии.

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Комментарии
3
Йёхан
23 минуты
80 лет. Размах мероприятия должен затмить все предыдущие годы. Но, нужно к этой дате обеспечить безопасность участников, закончив так или иначе происходящее.
твой отец ля
31 минута
#РоссияВизоляции жи!
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