Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел потенциал для конфликта, если Украина не разрешит транзит через свою территорию газа, предназначенного для Братиславы. Об этом политик в пятницу, 20 декабря, написал в соцсетях.

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — сказано в посте Фицо.

Ранее премьер-министр заявлял, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. По его словам, действия украинских властей могут навредить Европейскому союзу в целом.