Путин: Русскому миру сегодня объявлена война

Русскому миру объявлена война. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета по вопросам поддержки семей в России в пятницу, 20 декабря. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что Русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал глава государства.

Помимо этого, во время своего выступления на заседании Госсовета президент РФ говорил о повышении пособия беременным студенткам, распространении семейной ипотеки под 6 % на вторичный рынок и устранении ограничений пенсионных прав многодетных родителей. Кроме того, в ходе заседания Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества.