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Общество Власть Путин: Русскому миру сегодня объявлена война

Путин: Русскому миру сегодня объявлена война

2 086
24 комментария

Русскому миру объявлена война. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета по вопросам поддержки семей в России в пятницу, 20 декабря. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что Русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал глава государства.

Помимо этого, во время своего выступления на заседании Госсовета президент РФ говорил о повышении пособия беременным студенткам, распространении семейной ипотеки под 6 % на вторичный рынок и устранении ограничений пенсионных прав многодетных родителей. Кроме того, в ходе заседания Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества.

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Комментарии
26
mwr
25 минут
по-моему всех не устраивает только этот сумасшедший
В д. Гадюкино - дожди.
37 минут
Ну это уже квинтэссенция. Апогей. Терминальная стадия. Всё.
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