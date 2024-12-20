Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества. Такое заявление глава государства сделал на заседании Государственного Cовета, посвящённом поддержке семей. Слова президента 20 декабря приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что в следующем году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. «В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сообщил глава государства.