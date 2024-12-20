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Политика Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества

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31 комментарий

Президент РФ Владимир Путин предложил назвать наступающий год Годом защитника Отечества. Такое заявление глава государства сделал на заседании Государственного Cовета, посвящённом поддержке семей. Слова президента 20 декабря приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что в следующем году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы. «В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества», — сообщил глава государства.

Путин добавил, что сделать это можно «в память о подвигах всех наших предков». «Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — заявил президент.

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Комментарии
34
мы ещё не начинали!
33 минуты
может 25 -й станет годом освобождение от кооператива озеро.
282908329
39 минут
На Россию с 1941-го года никто не нападал.
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