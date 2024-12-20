Путин поручил устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей

По словам Путина, в России необходимо делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем — одна из них связана с пенсионным обеспечением.

«Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить, и учитывать в размере пенсии период ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет», — отметил глава РФ.