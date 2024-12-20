Путин поручил устранить ограничения пенсионных прав многодетных родителей

Владимир Путин заявил, что необходимо устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей. Слова президента РФ прозвучали в пятницу, 20 декабря, на заседании Государственного совета. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.
По словам Путина, в России необходимо делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем — одна из них связана с пенсионным обеспечением.
«Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить, и учитывать в размере пенсии период ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет», — отметил глава РФ.
Владимир Путин поручил правительству устранить имеющиеся ограничения.
Напомним, в январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил статус многодетных семей и определил меры поддержки для них. Перечень прав, обязанностей, льгот и привилегий для многодетных семей стал единым по всей России вне зависимости от места или региона, в котором они живут.
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