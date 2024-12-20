Путин: семейная льготная ипотека под 6% должна быть распространена на вторичный рынок

Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок. Такое заявление сделал 20 декабря президент России Владимир Путин.

На заседании Госсовета в пятницу глава государства отметил, что вопрос льготной ипотеки поднимался накануне в ходе «Прямой линии» — «один из ключевых вопросов для молодой семьи», сказал президент.

19 декабря он, напомним, назвал «безобразием» существование в банках лимитов по семейной ипотеке и пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.

Анализ информации по итогам проведенной «Прямой линии», по словам Путина, «показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%».

«Я прошу ее оставить без всяких изъятий», сказал Владимир Путин и предложил добавить «одной новации»: нужно разрешить семьям приобретать семьям приобретать жилье на вторичном рынке под льготную ставку 6% в тех регионах, где практически не строится нового жилья.