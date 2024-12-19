Путин: «Это безобразие! Лимитов по семейной ипотеке больше не будет»

Президент России назвал безобразием существование в банках лимитов по семейной ипотеке. Владимир Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек.

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов, потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства, для банков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто выплачивает ипотеку, а разницу между банковской ставкой и этими шестью процентами возмещает государство», — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, разница между ставками в итоге оседает в самом банке, что является немаленьким доходом. Он предположил, что гражданам могут отказывать в выдаче ипотеки, потому что правительство вовремя не отправляет эту субсидию в банк. «Но мы договорились, что никаких лимитов не будет», — добавил президент.

«То же самое касается ИТ-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [ее запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал ее прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», — сказал Путин.