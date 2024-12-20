Путин: необходимо повысить пособия по беременности и родам до МРОТ для студенток

Владимир Путин заявил, что для студенток необходимо увеличить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Слова президента РФ прозвучали в пятницу, 20 декабря, на заседание Государственного совета. Трансляцию вел ТАСС.



«Ребёнок у женщины у нас появляется в 28-29 лет. Что дальше происходит? Все хорошо известно — потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа и так далее. Потом уже на второго ребёнка не хватает времени», — отметил Путин.



В связи с этим президент РФ подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание будущим молодым матерям. Он поручил повысить для студенток пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.



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