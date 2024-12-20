Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Финансы Путин: необходимо повысить пособия по беременности и родам до МРОТ для студенток

Путин: необходимо повысить пособия по беременности и родам до МРОТ для студенток

191
2 комментария

Владимир Путин заявил, что для студенток необходимо увеличить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Слова президента РФ прозвучали в пятницу, 20 декабря, на заседание Государственного совета. Трансляцию вел ТАСС.

«Ребёнок у женщины у нас появляется в 28-29 лет. Что дальше происходит? Все хорошо известно — потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа и так далее. Потом уже на второго ребёнка не хватает времени», — отметил Путин.

В связи с этим президент РФ подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание будущим молодым матерям. Он поручил повысить для студенток пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году — размер выплат из-за беременности и родов возрастет сразу в 1,4 раза.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Пособия по беременности МРОТ Студентки Путин
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
4 минуты
И для школьниц!
Гость
2 минуты
Одна надежда на студенток. Ждём поручения учебным заведениям мотивировать студенток на роды угрозой отчисления.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Новости компаний
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14