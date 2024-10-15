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Образ жизни Общество Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

830
2 комментария

Маткапитал и декретные может получить или мама, или папа

Ежегодно в России меняют размеры всевозможных выплат и пособий. Среди них и те, что получают семьи с детьми. Будущий год не станет исключением и принесет родителям прибавку. Речь идет о поддержке как до родов, так и после них. Расскажем подробнее о предстоящих индексациях.

Пособие по беременности и родам

Резко увеличится пособие для работающих женщин, которые планируют завести ребенка. В 2025 году размер выплат из-за беременности и родов возрастет сразу в 1,4 раза.

Эти деньги положены всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после при стандартной беременности. При многоплодной беременности отпуск увеличивается до 194 дней, а вместе с этим и размер выплаты. При осложненной беременности женщина получит 156 дней отпуска и деньги за этот период.

Минимальное и максимальное пособие вырастет

Точный размер выплат по этому пособию зависит от того, какую зарплату женщина получала в последние два года. Чтобы получить максимальную сумму, средний заработок в месяц за 2023 и 2024 годы должен составлять не менее 115 000 рублей. Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Получить это пособие могут женщины:

  • которые работают по трудовому договору;

  • которые имеют статус безработной после ликвидации компании (если встали на учет в центре занятости в течение 12 месяцев со дня увольнения);

  • которые учатся на очной форме в колледжах, вузах, научной организации и учреждениях дополнительного профессионального образования;

  • которые проходят военную службу по контракту, служат в правоохранительных и таможенных органах;

  • которые относятся к одной из этих категорий и усыновляют ребенка в возрасте до трех месяцев.

Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Материнский капитал

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,3 % (размер фактической инфляции). Это коснется родителей как одного, так и двоих детей.

Получить маткапитал могут семьи, в которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство, а вместе с ним и младенец (получивший гражданство по рождению). Право на сертификат есть также у тех, кто родил или усыновил первого ребенка начиная с 1 января 2007 года или второго и последующих начиная с 1 января 2020 года.

Маткапитал за второго ребенка приблизился к 900 тысячам

Направить средства семейного капитала можно на:

  • улучшение жилищных условий;

  • обучение детей;

  • формирование накопительной пенсии родителей;

  • покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

Подробнее об ограничениях, касающихся материнского капитала, рассказали в отдельном материале.

Декретные выплаты

Государство также не бросает родителей, чей ребенок еще слишком мал, чтобы ходить в ясли или детский сад. Для этого предусмотрено специальное пособие. Его назначают тому, кто уходит в отпуск, чтобы брать на себя заботу о новорожденном. Это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.

Это пособие могут получать другие родственники, если ухаживают за ребенком

Сейчас уходить в полный отпуск по уходу за ребенком необязательно — с 1 января 2024 года можно работать хоть на полной ставке и получать при этом декретные.

Размер пособия составляет 40 % от средней заработной платы за два года. При этом есть максимальные и минимальные ограничения. Минимум зависит от МРОТ (минимального размера оплаты труда). Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах его увеличения до 22 440 рублей в 2025 году. Для получения максимума среднемесячный доход за 2023 и 2024 годы должен быть не менее 172 500 рублей до вычета НДФЛ.

Выплаты и пособия изменятся не только для родителей, но и пенсионеров. Их ждет индексация в следующем году. О том, какой прибавки ждать пожилым, — можно прочитать в материале.

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Пособия и выплаты Маткапитал Декрет Пособия на детей Индексация
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Комментарии
2
-4*
26 минут
Это какой-то позор! Нужно брать пример с ОАЭ !
282799367
21 минута
"возрастет сразу в 1,4 раза." Даже продукты дорожают сильнее.
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