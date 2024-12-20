Суд избрал меру пресечения уволенному накануне главе Красносельского района по делу о взятке

Бывшему главе Красносельского района Олегу Фадеенко избрали меру пресечения по обвинению в особо крупной взятке. Об этом сообщает 20 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

20 декабря Красносельский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете Фадеенко определенных действий — в частности, взаимодействовать с другим обвиняемым Мушегом Карапетяном и пользоваться телефоном и интернетом.



«Фонтанка» писала, что следствие вышло именно с таким ходатайством. Олег Фадеенко был задержан накануне и через несколько часов уволен с должности главы района. Он обвиняется в том, что вместе со своим бывшим советником Мушегом Карапетяном, который выступал посредником, получил взятку в 6 млн рублей от компании «Рейдер», которая за год до этого выиграла множество контрактов на охрану образовательных учреждений в районе.



Передача денег Карапетяну и далее Фадеенко проходила под контролем УФСБ в рамках оперативного эксперимента. Вину признали и тот, и другой. Подробнее об обстоятельствах и о том, в чем признаются фигуранты, читайте на «Фонтанке».