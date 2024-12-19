Взятку главе Красносельского района передавал бывший чиновник из Ленобласти

Перед тем как прийти к главе Красносельского района Олегу Фадеенко, сотрудники ФСБ задержали его знакомого и как минимум бывшего чиновника. Как стало известно «Фонтанке», это Мушег Карапетян.

На видео, которое опубликовали в пресс-службе СК, его задерживают оперативники в куртках коммунальщиков. В машине у него нашли костыль и деньги в коробке от виски. После этого помеченные купюры он передал главе района за покровительство компаниям, претендующим на охрану образовательных учреждений района.

Мушег Карапетян раньше работал в Кингисеппском район Ленобласти заместителем главы администрации, председателем комитета ЖКХ, транспорта и экологии. До этого, в 2014 году, его упоминали как начальника отдела благоустройства и экологии администрации Калининского района Петербурга.

В новостях на сайте администрации Красносельского района Мушег несколько раз фигурировал как советник главы администрации.