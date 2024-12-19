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Власть Общество Взятку главе Красносельского района передавал бывший чиновник из Ленобласти

Взятку главе Красносельского района передавал бывший чиновник из Ленобласти

3 517
19 комментариев

Перед тем как прийти к главе Красносельского района Олегу Фадеенко, сотрудники ФСБ задержали его знакомого и как минимум бывшего чиновника. Как стало известно «Фонтанке», это Мушег Карапетян.

На видео, которое опубликовали в пресс-службе СК, его задерживают оперативники в куртках коммунальщиков. В машине у него нашли костыль и деньги в коробке от виски. После этого помеченные купюры он передал главе района за покровительство компаниям, претендующим на охрану образовательных учреждений района.

Мушег Карапетян раньше работал в Кингисеппском район Ленобласти заместителем главы администрации, председателем комитета ЖКХ, транспорта и экологии. До этого, в 2014 году, его упоминали как начальника отдела благоустройства и экологии администрации Калининского района Петербурга.

В новостях на сайте администрации Красносельского района Мушег несколько раз фигурировал как советник главы администрации.

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Комментарии
20
Kot Piter
1 час
Вот так и охраняют! 😐
282694747
1 час
Мушек в администрации Петербурга-короткий анекдот для Нобелевской премии
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