Сдали подрядчики и бывший зам. Что известно о деле главы администрации Адмиралтейского района

Источник: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу







Проработавший почти четыре года в должности главы районной администрации Сергей Оверчук в ближайшие часы может оказаться в СИЗО. В СК ему предъявили обвинение во взятке в 8 млн рублей. «Фонтанка» узнала, как возбуждали уголовное дело и почему некоторые его аспекты оказались типичны для районных чиновников.

Еще в июле этого года в администрации Адмиралтейского района прошли обыски — по их итогам под арестом оказался замглавы района Игорь Комаров. Ему вменили мошенничество после проверки контракта на благоустройство сквера, где вместо датских лазалок поставили чувашские (контракт заключали в 2022 году). Разницу, считает следствие, выводили через подконтрольные ИП. Тогда в деле фигурировала компания «Матис», которая облагораживала сквер на Рижском, установив туда горку-тыкву. Однако в деле главы района Сергея Оверчука фигурируют уже совершенно другие компании — «Гавань», «Микарт», «РД-Стройконсалт», «Легион-Строй» и «Спектра».

Как стало известно «Фонтанке», эти компании появились в деле после допроса Комарова, изучения документов и техники. Следствие посчитало, что Комаров не только покровительствовал в рамках контракта по благоустройству сквера на Рижском, но и в целом имел подобные контакты с рядом предпринимателей — сами бизнесмены, по словам источника, это не отрицают. Спустя пару месяцев после того, как Комарова поместили в СИЗО, следствию назвали фамилию Оверчук.

Как следует из постановления о возбуждении дела, Комаров выступал посредником, а Оверчук финальным получателем денег — через заместителя он получал плату за покровительство компаниям, чтобы гарантировать им заключение госконтрактов. 5% от контрактов передавал Евгений Луганский, сказано в документе. С октября 2022 года по март 2024-го он семь раз передал деньги Комарову — встречи происходили, судя по всему, на улице.

Евгений Луганский — владелец двух компаний: «Перекресток» и «Гавань». Это не очень большие фирмы с годовым оборотом 20-30 млн рублей, и обе выполняли госзаказы для учреждений Адмиралтейского района. К примеру, «Перекресток» в 2024 году ремонтировал СШОР № 1 за 2,8 млн рублей. А у «Гавани» просматривается домик-беседка для детского сада № 3 за ту же цену год назад (хотя главный и традиционный ее заказчик — ГУ ФСИН по Петербургу и области); садик, что характерно, расположен через пару зданий от пресловутой тыквы на Рижском, с которой началась эпопея арестов в районной администрации.

«Легион-Строй» в собственности у Дмитрия Качалова. У компании целое портфолио из заказов в районе: в 2023-м — ремонты двух школ более чем на 18 млн, а до этого — благоустройство у детсадов № 53 и 144 на 25 млн и обустройство территории прямо у Витебского вокзала по заказу районного управления благоустройства.

При этом «Легион-Строй» работал и в других районах — например, в Кировском и Курортном. Как и еще одна компания из списка — «Спектра». Она в 2022 году благоустраивала территорию у двух школ Адмиралтейского района с углубленным изучением английского, стоимость контрактов — порядка 25 млн рублей.

«Микарт» Давида Айрапетяна — самая крупная компания из списка. В этом году она проводила ремонт кровли у школы № 564 на Обводном канале. А в прошлом году почти все её контракты относились к Адмиралтейскому району (ремонты, освещение, баскетбольная площадка) — более чем на 40 млн рублей. Исключение составлял лишь один господряд — в Сестрорецке.

Чуть меньше — «РД-Стройконсалт» Максима Прановича, который в свое время успел даже порулить областным фондом капитального ремонта. Он тоже в последние годы в основном работает с Адмиралтейским и Курортным районами, общий объем госконтрактов за 2023-й перевалил за 120 млн рублей. В году текущем у компании 5 контрактов, самые крупные — с адмиралтейским управлением благоустройства (сквер на Мясной улице и работы на Московском проспекте).

Луганский, согласно материалам дела, представлял все эти компании.

Сам он, к слову, ещё до недавнего времени был в достаточно бедственном положении — в Василеостровском районном суде нашлось более пяти исков к нему по взысканию денег по договорам займов. Последний прекратили в сентябре этого года. Остальные датированы 2018–2021 годами. При этом сам Евгений Евгеньевич — человек не без связей, вероятно, поэтому некоторые контракты и были связаны с элитным Курортным районом.

По словам собеседников «Фонтанки», в рамках расследования дела выяснилось, что благодарные предприниматели помогали району не только деньгами, но и другим образом. Один якобы помог отремонтировать актовый зал, другой — купил фруктовые корзинки и сувениры. Рассказывают даже, что один из таких сувениров даже подарили герою этого года дворнику Омиджону, когда благодарили его за помощь в спасении людей из горящего дома. Впрочем, чиновники, работающие в районах, в разговорах с «Фонтанкой» такому подходу не удивились — он типичен, хотя, судя по последним уголовным делам, понимания у следствия не находит. Так, уже бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина судят в том числе за ремонт собственной приемной за счет предпринимателя.

Вероятно, подобный эпизод может появиться и в деле Оверчука.