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Происшествия Следствие не просит об аресте экс-главы Красносельского района

Следствие не просит об аресте экс-главы Красносельского района

1 431
5 комментариев

Задержанному экс-главе Красносельского района Олегу Фадеенко просят запретить определенные действия. Он признал вину в получении взятки.

Меру пресечения Фадеенко будут избирать 20 декабря в Красносельском районном суде. По данным «Фонтанки» следствие ходатайствует об избрании меры в виде запрета определенных действий. В частности, ему хотят запретить общаться со свидетелями по уголовному делу, а также с другим обвиняемым — Мушегом Карапетяном, который был посредником при передачи взятки. Плюс — не появляться в местах проведения массовых мероприятий, не использовать средства связи и Интернет.

Олег Фадеенко был задержан накануне в первой половине дня, к вечеру его уволили с должности главы района. Он признал вину в получении особо крупной взятки через посредника — своего бывшего советника Мушега Карапетяна. 6 млн рублей они затребовали с компании «Рейдер» за заключение контрактов на охрану школ и детских садов, деньги предполагалось поделить пополам. Однако уже на стадии передачи наличных посреднику шел оперативный эксперимент под контролем УФСБ.

Подробности дела — в материале «Фонтанки».

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Комментарии
7
sysh
16 минут
просят запретить определенные действия Брать мзду,нельзя будет.
266377356
1 минута
И борьба с коррупцией вроде бы идет и ни один взяточник не пострадал.....ХИТРО!
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