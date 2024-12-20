Следствие не просит об аресте экс-главы Красносельского района

Меру пресечения Фадеенко будут избирать 20 декабря в Красносельском районном суде. По данным «Фонтанки» следствие ходатайствует об избрании меры в виде запрета определенных действий. В частности, ему хотят запретить общаться со свидетелями по уголовному делу, а также с другим обвиняемым — Мушегом Карапетяном, который был посредником при передачи взятки. Плюс — не появляться в местах проведения массовых мероприятий, не использовать средства связи и Интернет.



Олег Фадеенко был задержан накануне в первой половине дня, к вечеру его уволили с должности главы района. Он признал вину в получении особо крупной взятки через посредника — своего бывшего советника Мушега Карапетяна. 6 млн рублей они затребовали с компании «Рейдер» за заключение контрактов на охрану школ и детских садов, деньги предполагалось поделить пополам. Однако уже на стадии передачи наличных посреднику шел оперативный эксперимент под контролем УФСБ.