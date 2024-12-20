Вождь красносельских. Подробно — за что задержали главу района в Петербурге

Источник: скриншот видео / ФСБ России







Задержанные подозревали, что их прослушивают, а перед получением взятки зашли в церковь. Кто, как и за что передавал деньги главе Красносельского района Петербурга.

О задержании главы Красносельского района Олега Фадеенко по подозрению в получении 6-миллионной взятки «Фонтанка» рассказала вечером 19 декабря. Смольный, который в таких случаях обычно работает на опережение, в этот раз взял немного времени на размышление, однако в итоге менее чем через полтора часа чиновник был официально уволен. Вскоре появилось видео от Следственного комитета: на нем довольно жестко задерживают посредника, которому приходится даже лечь на серый дорожный снег, и достают деньги из коробки для виски в салоне автомобиля. К самому Фадееву заходят уже спокойнее, но с неизменным пульверизатором, который позволяет установить: да, трогал меченые банкноты.

Источник: ФСБ России



Утром 20 декабря стало известно: вину признают оба.

Год без благодарности

«Фонтанка» знает фабулу. В центре нее Охранное предприятие «Рейдер». Учреждено 25 лет назад, годовой оборот — под 50 миллионов. Сказать, что у компании сложилось с Красносельским районом, — не сказать ничего. Для сравнения: в 2020 году у нее было 9 госконтрактов на 30 млн рублей, в 2021-м — один на 3 млн, в 2022-м — девять на 54 млн. В памятном 2023 году ОП «Рейдер» заключило аж 112 контрактов на 665 млн рублей. Сотня из этих контрактов — бюджетные учреждения Красносельского района: детские сады, школы, центры развития ребенка. Среди не локальных заказчиков есть больница Святой Марии Магдалены и Центр травматологии им. Вредена.

Как уже писала «Фонтанка», посредником был Мушег Карапетян, именно его крутят на видео Следственного комитета. В новостях на сайте администрации его называли советником главы района, на этой должности он пробыл год, до 2021-го. В 2017 и 2018 годах он работал в Кингисеппском районе Ленобласти заместителем главы администрации, председателем комитета ЖКХ, транспорта и экологии, часто встречался с недовольными жителями. В 2014 году его упоминали как начальника отдела благоустройства и экологии администрации Калининского района Петербурга. Собеседник «Фонтанки», работающий там, вспоминает, что тогда из района он уволился спонтанно — так бывает, когда к работе чиновников возникают веские претензии. Сейчас работает в компании по строительству инженерных коммуникаций.



Фадеенко и Карапетян знакомы уже почти 20 лет, еще с тех пор, когда они работали в отделе благоустройства администрации Василеостровского района, а за год в Красносельском — подружились.

В ноябре–декабре Карапетян и Фадеенко, как считает СК, решили запросить у ОП «Рейдер» взятку за общее покровительство при выполнении заключенных госконтрактов — напомним, многочисленных — и поделить ее поровну. Изначально договорились о 9 млн рублей, но учредитель компании уговорила их снизить ставку до 6 млн. К тому времени уже вовсю шел оперативный эксперимент, так что и владелец компании, и его собственный «посредник» действовали под контролем УФСБ. 18 декабря Карапетян получил 6 млн на Смоленском кладбище (настоящих денег там было на 60 тысяч), был задержан и немедленно стал фигурантом дела о посредничестве во взятке в особо крупном размере (штраф или срок от 7 до 12 лет).



На этом оперативный эксперимент, понятно, не закончился. Карапетян согласился под наблюдением принести долю главы администрации (3 млн) ему в кабинет и передать купюры Фадеенко. Что незамедлительно превратило того в персонажа дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой можно лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Особо крупной считается любая сумма выше миллиона.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Как рассказали собеседники «Фонтанки», свидетели подробно рассказывали о ходе переговоров. В частности, Карапетян, по их словам, свои предложения делал завуалировано и упирал на то, что именно он постарался для успеха охранного предприятия в районе. Однако намекал, что благодарность запаздывает и он и так уже заждался. Встреча на Смоленском кладбище происходила чинно: сначала все зашли в церковь, а потом уже направились к автомобилю с коробкой из-под виски.



Карапетян в своих показаниях, по данным «Фонтанки», добавляет контекста. Он не скрывает, что учредителя ОП «Рейдер» знает еще с 2021 года, а год назад та якобы связалась с ним и попросила о содействии — еще до того, как триумфально выиграла контракты. Тогда месячную ставку благодарности обозначили в миллион рублей, контракты подписали, наступил 2024-й, однако денег все не было, и Карапетян неоднократно интересовался — как там обстановка. С января по сентябрь 2024-го как раз набежали 9 млн рублей за «беспрепятственную работу», и в ходе очередной встречи Карапетян, по его словам, предложил рассчитаться безналом в виде перевода на благотворительный фонд. Но получил отказ. В итоге он согласился понизить требования до 6 млн рублей из-за финансовых трудностей компании, о которых говорил ее собственник.



Что характерно: Карапетян опасался, что их уже прослушивают и что он давно участник эксперимента. И даже говорил об этом на встречах. Но за деньгами все равно приехал.

«Ну кто сейчас шутит с бюджетом?»

Олег Фадеенко, если верить газете «Красносел», начал карьеру чиновником еще в нулевых — тогда он как раз и работал в Василеостровской райадминистрации, где познакомился с Мушегом Карапетяном. До 2013 года был первым замглавы Василеостровского района, а до назначения в Красносельский — первым заместителем главы Фрунзенского района Петербурга.

Работа в Купчино почти сразу началась для него неудачно: в 2013 году он получил выговор от Георгия Полтавченко из-за того, что в середине ноября во Фрунзенском районе, где он был замом, еще были не завершены капремонты крыш. В 2019 году в район приезжал уже Александр Беглов и остался недоволен уборкой снега и висящей сосулькой на социальном учреждении. За это уволили главу района Валерия Сапожникова. А Фадеенко, который как раз курировал благоустройство, наоборот, после этого получил повышение и возглавил Красносельский район.

В 2020 году Фадеенко попал под атаку медиа, связанных с Евгением Пригожиным. Тогда они активно ругали глав районных администраций, где комбинаты питания не получали заказы. Под ударом был и Константин Серов, и Олег Фадеенко, которым эти СМИ приписывали дружбу.



В 2021 году в Красносельской администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы В ней не успели закончить пищеблок к 1 сентября, и Фадеенко говорил «Фонтанке»: «Там ничего такого нет, ну затянули сроки, выставляют штрафные санкции. Никаким сухими пайками [детей не кормят], получают полноценное горячее питание». Сами обыски его тоже не нервировали, прозвучала сакраментальная — если смотреть из нынешнего дня — фраза: «Оплат не было. Претензии были бы, если бы администрация закрыла акты выполненных работ, оплатила финансово. Ну ребята, ну кто сейчас шутит с бюджетом?»

Олег Фадеенко — уже третий глава района за последние пару лет, который вот так покидает должность. В конце 2022 года был уволен руководитель Василеостровской администрации Эдуард Ильин, ему тут же предъявили обвинения по нескольким делам, но он успел скрыться и год находился в бегах, пока не был задержан в Москве. Сейчас рассмотрение его дела приостановлено из-за его намерения отправиться на СВО.

В ноябре 2024 года был задержан и глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук, ему вменили взятки на 8 млн, посредником следствие назвало его заместителя. Арестовывать его не стали, запретив ряд определенных действий.