В администрации Красносельского района — обыски. Ищут миллионы, пропавшие на благоустройстве и ремонте школы

Речь идёт о контрактах на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонту 262-й школы. По версии следователей экономической полиции, в ходе производства работ были похищены бюджетные средства. Пристальное внимание к контрактам, по словам собеседника «Фонтанки», вызвано ещё и тем, что проект по благоустройству входит в национальный проект «Комфортная среда для жизни». За исполнением этих программ тщательно следят федеральные чиновники.



В пресс-службе районной администрации не смогли прокомментировать проведение обысков: по мобильному телефону пресс-секретаря «Фонтанке» сообщили, что сотрудник уволился и повесили трубку, по городскому номеру также никто не ответил. Глава района Олег Фадеенко на звонок «Фонтанки» не ответил.

