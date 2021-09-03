В администрации Красносельского района — обыски. Ищут миллионы, пропавшие на благоустройстве и ремонте школы

Речь идёт о контрактах на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонту 262-й школы. По версии следователей экономической полиции, в ходе производства работ были похищены бюджетные средства. Пристальное внимание к контрактам, по словам собеседника «Фонтанки», вызвано ещё и тем, что проект по благоустройству входит в национальный проект «Комфортная среда для жизни». За исполнением этих программ тщательно следят федеральные чиновники.
В пресс-службе районной администрации не смогли прокомментировать проведение обысков: по мобильному телефону пресс-секретаря «Фонтанке» сообщили, что сотрудник уволился и повесили трубку, по городскому номеру также никто не ответил. Глава района Олег Фадеенко на звонок «Фонтанки» не ответил.
Отметим, что проектом благоустройства береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова, Маршала Захарова и береговой линии Невской губы общей площадью 21,3 тыс. кв. м изначально занималась инициативная группа. Затем подключились чиновники. Проект занял первое место в губернаторском конкурсе «Родной район» и получил из городского бюджета 100 млн рублей. Реализовать его должны до 15 октября текущего года. Как утверждали активисты, чиновники «перекроили проект», чтобы в границах благоустройства осталось летнее кафе. Победителями конкурсов на благоустройство стали ООО «Евростройсервис» (68 млн рублей) и ООО «СКС» (31 млн рублей). Обе компании зарегистрированы по одному адресу.