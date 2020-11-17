В Петербурге назвали проекты, которые победили в конкурсе «Родной район». Лучшим по итогам голосования стал проект по благоустройству берега Финского залива в Красносельском районе. Также в тройку лидеров вошли Калининский район с развитием общественного пространства вокруг детского технопарка «Кванториум» и Колпинский район с с проектом благоустройства парка в поселке Металлострой.



Лучшие три районных инициативы из восемнадцати выбирала конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко, сообщает 16 ноября пресс-служба Смольного. Вице-губернатор рассказал, что каждая инициатива оценивалась членами комиссии по степени проработки идеи и на основе критериев: сомасштабность, определенность, актуальность и инновационность. «Прежде чем предстать на суд комиссии, каждая инициатива прошла отбор на местах», — уточнил вице-губернатор.