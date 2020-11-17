В Петербурге назвали проекты, которые победили в конкурсе «Родной район». Лучшим по итогам голосования стал проект по благоустройству берега Финского залива в Красносельском районе. Также в тройку лидеров вошли Калининский район с развитием общественного пространства вокруг детского технопарка «Кванториум» и Колпинский район с с проектом благоустройства парка в поселке Металлострой.
Лучшие три районных инициативы из восемнадцати выбирала конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко, сообщает 16 ноября пресс-служба Смольного. Вице-губернатор рассказал, что каждая инициатива оценивалась членами комиссии по степени проработки идеи и на основе критериев: сомасштабность, определенность, актуальность и инновационность. «Прежде чем предстать на суд комиссии, каждая инициатива прошла отбор на местах», — уточнил вице-губернатор.
Красносельский район получит максимальную сумму в 100 млн рублей на благоустройство набережной в районе вдоль Балтийского бульвара. В рамках проекта здесь планируется разместить зону воркаута, два уровня пляжной рекреации, качели с видом на залив, уютный зеленый сад, удобные видовые площадки, пирсы для рыбаков. Также предусмотрено обустройство лужайки с устойчивым газоном, площадки для проведения мероприятий и детской экоплощадки. Отмечается, что жители активно участвовали в разработке проекта и плана размещения функциональных зон, и итоговый вариант полностью опирается на их пожелания.
В Калининском районе за 50 млн проведут благоустройство в квартале, расположенном севернее Муринского ручья, где осенью открылся детский технопарк «Кванториум». Программа развития предусматривает его комплексную реконструкцию с сохранением мест для тихого и активного отдыха.
И, наконец, за 25 млн рублей в поселке Металлострой Колпинского района обустроят территорию бывшего пустыря — ныне зеленой зоны «Зима-Лето». Там появятся памп-трек, скейт-площадки, кольцо для занятия стритболом, дорожки для шорт-трека на роликовых коньках, детская площадка и зона для прогулок.
В 2019 году в тройку призеров конкурса вошли проекты Красногвардейского, Петроградского и Центрального районов города. Благоустройство набережной реки Охты получило максимальную сумму поддержки в 100 млн рублей и уже завершено.