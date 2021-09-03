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Как рассказали родители, с которыми поговорила «Фонтанка», в конце апреля-мая они обратили внимание, что в школе начали снимать напольное покрытие, и обрадовались: за лето наконец-то сделают долгожданный ремонт. В конце августа родители привели детей на медосмотр и узнали, что столовая не будет работать, так как она не готова. «Медосмотр был 23 августа. Нам сказали готовиться, что мы будем на сухих пайках. Пройдя на третий этаж, я ужаснулась. Там все было завалено строительным мусором, весь этаж был белый от штукатурки, валялись детские туалеты. Рядом с нашим классом до сих пор ремонт, соответственно, вся эта пыль была в классе», — рассказала одна из мам.

Со слов родителей, завхоз школы заявила: подрядчика «невозможно заставить работать», а школу уже оштрафовали за некие нарушения, допущенные в ходе ремонта стадиона. Фотографии школьных помещений разлетелись по родительскому чату и вызвали волну возмущения. В итоге были направлены два обращения в прокуратуру и жалоба в отдел образования районной администрации. Как именно обстояли дела в школе и на прилегающей территории, становится понятно из видеоролика.



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Изначально, по словам одной из мам, директор школы Сергей Чепкин сказал, что обращался к депутату Заксобрания Михаилу Барышникову. Накануне 1 сентября тот побывал в школе, эту информацию парламентарий подтвердил «Фонтанке»: «После того, как ко мне обратились, что не успевают доделать школу, я приехал, поговорил с директором, он провел меня по помещениям, показал, что не успевают здесь сделать, не успевают это сделать. Что школа все равно откроется и что первые день, два, три будут выдавать сухпаек, а 6 сентября столовая заработает». Барышников признает: по его впечатлению, учебное заведение не было готово к приему детей — туалеты были закрыты, на кухне монтировали вентиляцию.

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Тем не менее 1 сентября в школе началась учеба. На третьем этаже туалет так и не заработал, детям приходится бегать в уборные этажом выше или ниже. Физкультура частично проходит в классах — из-за отсутствия возможности заниматься на стадионе. Столовая не работала, но там поставили столы, и учеников кормили горячими завтраками в контейнерах, вероятнее всего, привозными.

«Сегодня мама одного из второклашек собиралась к директору, так как у ее ребенка начались приступы аллергии на строительную пыль. Моя дочь тоже жаловалась после 1 сентября, говорит: "Мама, мы от пыли чихаем все"», — обрисовала ситуацию другая мама.



По совпадению или нет именно 3 сентября стало известно, что в администрации Красносельского района прошли обыски в рамках двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из них касается как раз 262-й школы. Контракт на ремонт пищеблока она заключила с компанией «Евростройсервис» в апреле, стоимость — 20 млн рублей. Срок действия — до конца года, но сам ремонт надо было завершить 12 августа. Согласно сайту госзакупок, на данный момент оплачены работы на полтора миллиона, заказчик выставляет претензии за срыв сроков. Параллельно компания занимается модернизацией стадиона школы за 11,5 млн рублей. Там, похоже, дела обстоят не лучше: по контракту, работы рассчитаны до 15 июля, но ни актов, ни счетов-фактур портал госзакупок не видит.



У компании Юлии Кадиковой хватает контрактов в Красносельском районе, но громче всех прозвучал подряд на благоустройство пляжа вдоль Балтийского бульвара, «Евростройсервису» досталась большая часть работ — подготовка с земляными работам и посадкой растений, а также монтаж оборудования. Общая стоимость контрактов — 68 млн рублей. По одному срок окончания работ — середина июля, по другому — сентября, оба числятся в стадии исполнения. К ним тоже оказалось приковано внимание силовиков.

Еще один — на 31 млн — подписали с компанией СКС. С «Евростройсервисом» ее формально ничего не связывает; неформально — они могут перестукиваться, благо сидят в соседних помещениях на улице Александра Невского. Главный скандал, впрочем, касался не личностей подрядчиков, а того, что в план благоустройства пролезло летнее кафе на пляже.

Один из телефонов «Евростройсеривса» в течение дня не отвечал; по второму номеру девушка заверила, что не является сотрудником фирмы, но согласилась передать руководству компании предложение перезвонить и прокомментировать ситуацию. На момент публикации представители «Евростройсервиса» не связались с редакцией.



В районной администрации никакой катастрофы не видят. «Там ничего такого нет, ну затянули сроки, выставляют штрафные санкции, — заявил «Фонтанке» глава района Олег Фадеенко. — Ни копейки не заплатили. А эти фотографии [в соцсетях] — они не вчерашние и не сегодняшние. Там далеко все иначе. Никаким сухими пайками [детей не кормят], получают полноценное горячее питание».



Что касается самих обысков, о которых рассказывала «Фонтанка», то глава администрации называет их проверкой документов. «По школе там сроки прошли, по Балтийскому бульвару еще больше месяца работать, оплат не было, — говорит он. — Но заявление поступает, проверяют документы. Какие могут [быть к нам претензии]? Претензии были бы, если бы администрация закрыла акты выполненных работ, оплатила финансово. Ну ребята, ну кто сейчас шутит с бюджетом?»



Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

