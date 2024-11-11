Беглов об обновлении правительства: «Есть бывшие коллеги, которые не справились с искушением»

Губернатор Александр Беглов пожелал членам нового правительства чистоты помыслов в служении Петербургу. Слова главы города 11 ноября цитирует пресс-служба Смольного.

«Хочу отметить, что государственная служба — это не работа, а служение. Это не доходное место, а возможность направить свои знания и опыт для общего блага. Улучшить качество жизни горожан. В свою очередь, получить новый опыт и компетенции», — сказал он. Александр Беглов также отметил, что федеральный центр заинтересован в кадрах из Петербурга и многие госслужащие уходят на повышение.

При этом, по словам Беглова, работа по противодействию злоупотреблениям и борьбе с коррупцией будет продолжена. «Государственная служба — это служение общественному благу, а не своим личным интересам. Есть бывшие коллеги, которые не справились с искушением», — заявил он. Соответствующую работу ведет комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Петербурге.

Среди заслуг прошлого состава правительства Беглов назвал преодоление пандемии коронавируса, ликвидацию дефицита социальных объектов, а также вызовы, связанные с СВО, и налаживание диалога с правительством РФ для реализации мегапроектов.

Ранее Александр Беглов сформировал новый состав правительства Петербурга. Новичком стал экс-глава УФСИН Игорь Потапенко, который унаследовал от Валерия Пикалева силовой блок. До этого состав правительства покинул «цифровой» вице-губернатор Станислав Казарин.

В конце октября в Петербурге по обвинению в особо крупной взятке был задержан заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин. Ранее стало известно о задержании заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова. Ему вменяют наживу на городских земельных участках. Также у следствия есть вопросы к работе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.