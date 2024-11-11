Беглов сформировал новое правительство и перераспределил полномочия вице-губернаторов

Решением губернатора Александра Беглова сформирован новый состав правительства Санкт‑Петербурга. Об этом глава города сообщил на рабочем совещании с его участниками 11 ноября, говорится в пресс-релизе Смольного.

Всего в правительство вошло 15 человек. Оно приступит к работе с 12 ноября. С учетом последних кадровых изменений обошлось без сюрпризов.

Вице-губернатор Валерий Москаленко возглавил администрацию губернатора вместо покинувшего Смольный Валерия Пикалева. Он продолжит курировать комитеты по госзаказу, по экономической политике и стратегическому планированию и временно КИО.

Новый вице-губернатор Игорь Потапенко унаследовал от Валерия Пикалева силовой блок. Он будет курировать комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитет по межнациональным отношениям.

Комитеты по информатизации и связи, а также управление по развитию садоводства и огородничества после ухода «цифрового» губернатора Станислава Казарина временно перешли под управление «медицинского» вице-губернатора Олега Эргашева, что, вероятно, связано с предстоящим переходом на единую информационно-аналитическую медицинскую систему.