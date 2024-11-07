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Общество В Смольном перестановки. В городе назначили нового вице-губернатора по безопасности

В Смольном перестановки. В городе назначили нового вице-губернатора по безопасности

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12 комментариев

Валерий Москаленко занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга — руководителя администрации губернатора. Вопросы безопасности перешли от него экс-главе УФСИН Игорю Потапенко, как и предсказывала «Фонтанка».

О перестановках в правительстве 7 ноября рассказала пресс-служба Смольного. Валерий Москаленко теперь возглавляет администрацию, а также продолжает курировать комитет по госзаказу, комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга и временно — комитет имущественных отношений.

О назначении Игоря Потапенко, который накануне ушел из УФСИН, «Фонтанка» уже рассказывала. В должности вице-губернатора он будет координировать работу комитета по вопросам законности (раньше был в ведении Москаленко) и комитета по межнациональным отношениям (раньше курировал Алексей Корабельников).

Кроме того, сообщается, что по собственному желанию правительство города покинул Станислав Казарин. Он отвечал за вопросы информатизации и цифровизации, курируя профильный комитет, а также координировал работу управления по развитию садоводства.

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Комментарии
14
AndrewBarsik
1 минута
Вице-губернаторов больше, чем дворников. Меняются они чаще, а пользы от них меньше.
михаил.ру
34 минуты
станет ли безопасней??
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