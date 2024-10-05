Миллионы чиновника достали из-под земли. За что задержан зампред комитета по инвестициям СПб

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО







Наживу на городских земельных участках вменяют заместителю председателя комитета по инвестициям Смольного Масиму Шарипову. По версии следствия, за год коммерсанты собрали для него более 23 миллионов, но возросший аппетит уже не потянули. «Фонтанка» посмотрела на эти участки и поразилась их невзрачностью.

Максима Шарипова взяли с поличным в буфете «Трикатель» в Дегтярном переулке накануне, стало известно «Фонтанке» 5 октября. Вероятно, там 34-летний чиновник проводил обеденный перерыв — заведение в двух шагах от «Невской Ратуши».

По данным «Фонтанки», Шарипов ждал знакомого - в недавнем прошлом руководителя строительной компании «Ренессанс Петербург». Фирма занималась разработкой проектной документации, в декабре прошлого года, после 11 лет на рынке, её признали банкротом. Следствие полагает, что за восемь месяцев до этого учредитель компании согласился исполнить роль посредника между чиновником и коммерсантами.

Максим Шарипов, как полагает следствие, пообещал помощь в заключении договоров на аренду принадлежащих городу земельных участков без торгов и лишних препятствий. Заинтересованы в них были две фирмы: «Эверестстрой» и «Инженерные технологии». По данным «СПАРК», гендиректор первой — Станислав Аракелян, вторую на момент договорённостей возглавлял его отец Владимир Аракелян.

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Что касается участков, то в марте прошлого года речь шла о трёх. В Красносельском районе коммерсантов интересовала земля на Рихарда Зорге и Генерала Кравченко. В первом случае речь, вероятно, идёт об участке площадью 2,3 тыс. м2, который ранее был передан под строительство объекта бытового обслуживания. Позднее инвестор отказался от этого проекта, и участок вновь готовили к торгам. По второму адресу расположен обильно заросший пустырь на месте военного городка.

Третий лот — также пустырь на улице Сикейроса рядом с домом №10 между улицей Есенина и парковкой. Там к аренде предлагаются четыре участка по 150 м2. Предназначены под торговлю.

По версии следствия, подношение в виде 23,5 миллиона рублей для чиновника собрали к концу мая 2024 года. Посредник встречался с представителем компаний, забирал наличные и позже передавал Шарипову - согласно материалам, в том числе и на пороге комитета.

В сентябре в сделку внесли коррективы. С арендой земли на Рихарда Зорге возникли сложности. Её предложили заменить на участок в районе набережной реки Сестры в Сестрорецке и на пустырь в 3 тыс. м2 неподалёку от дома №8 на Кременчугской улице. Городские власти определили использовать его под объект автосервиса, пока же это стихийная стоянка. Это предложение потребовало ещё 2,5 миллионов сверху, которые, похоже, стали последней каплей.

Уставшие платить написали заявление, и 2 октября представитель бизнеса пришёл на встречу с посредником с авансом в 1,5 миллиона рублей, но настоящими были только 20 тысяч. Получателя денег взяла под руки экономическая полиция. Через два дня уже он появился в кафе в Дегтярном переулке и передал Шарипову «куклу». После этого за столик к чиновнику подсели полиция и УФСБ.

4 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело. Шарипову вменили взятку, его знакомому — посредничество. Обоим готовятся предъявить обвинение. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.