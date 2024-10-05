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Происшествия В Петербурге задержан зампред комитета по инвестициям. Ему вменяют взятку в 25 миллионов

В Петербурге задержан зампред комитета по инвестициям. Ему вменяют взятку в 25 миллионов

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20 комментариев

Экономическая полиция совместно с УФСБ задержала зампреда комитета по инвестициям Петербурга. Его застигли за получением полутора миллионов рублей. По версии следствия, обещая облегчить заключение договоров, Максим Шарипов положил в карман кратно больше.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 октября, чиновника задержали в кафе в Дегтярном переулке в момент передачи полутора миллионов рублей. По данным ведомства, деньги передавали за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения положенных в таком случае торгов.

По версии следствия, представитель коммерческой фирмы, решивший получить землю без торгов, ранее через посредника передал чиновнику 23,5 миллиона рублей. Изменения, связанные с процедурой аренды, потребовали ещё 2,5 миллионов. Часть этих денег и принесли в кафе. Впрочем, большинство купюр оперативники заменили на муляж.

Шарипову вменяют получение особо крупной взятки, его 34-летнему знакомому — посредничество. Оба задержаны на двое суток.

В ГСУ СК по Петербургу уточнили, что посредника задержали 2 октября, через два дня — зампреда. Согласно материалам, деньги ему заносили с марта прошлого года.

«Решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения, избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Выборгского района Петербурга.

Максиму Шарипову 34 года. Он государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса. Последние десять лет работает в комитете по инвестициям в сфере развития проектов государственно-частного партнерства. До этого занимал должность ведущего специалиста в Агентстве стратегических инвестиций.

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Комментарии
20
Russomatroso
1 час
Там ведь цепочка выше идет. Наверняка,оперативники на этом "инвесторе" и остановятся. а могли бы...но нет))) вдруг чО
Дядя Бо
1 час
Это была не взятка, а инвестиция же.
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