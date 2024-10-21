Обвиняемую по делу о «распиле» городского бюджета Елену Церетели отпустили под подписку о невыезде

Экс-главу Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Елену Церетели, которая стала главной фигуранткой по делу о «распиле» бюджета Петербурга, после допроса отпустили под подписку о невыезде, об этом 21 октября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из УФСБ установили, что в 2021 году между правительством города и фондом было заключено соглашение, по итогам которого в Петербурге должны были появиться 10 центров, оказывающих услуги предпринимателям по принципу одного окна. Фонд должен был получить из бюджета почти 23 миллиона рублей в форме субсидии, однако заказчик получил лишь липовые отчеты. Полученные миллионы распределили на премии и зарплаты сотрудникам фонда.

Расследуется уголовное дело о «Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Проведено около 20 обысков, обвинение предъявлено тогдашней главе фонда — 58-летней Елене Церетели. С октября 2008 года она возглавляет общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе города.