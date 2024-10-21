Силовики провели обыски по делу о «распиле» городского бюджета через Фонд развития предпринимательства

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД выявили схему «распила» городского бюджета. Как стало известно «Фонтанке», в данной схеме фигурирует Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 21 октября пресс-служба ГУ МВД показала, как проходили обыски. Силовики прошли по местам проживания подозреваемых, а также заглянули в офис организации.

Источник: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Оперативники совместно с коллегами из УФСБ установили, что в 2021 году между правительством города и фондом было заключено соглашение, в рамках которого фонд должен был создать в Петербурге порядка 10 центров, оказывающих услуги предпринимателям по принципу одного окна. Взамен организация должна была получить из городского бюджета почти 23 млн рублей в форме субсидии. Но, как установили оперативники, обязательства выполнены не были, а заказчик получил липовые отчеты. Полученные же миллионы пошли на премии и зарплаты сотрудникам фонда.

«По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ („Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“)», — рассказали в главке.

В рамках дела силовики провели около 20 обысков. В качестве обвиняемой допрошена 58-летняя Елена Церетели, которая возглавляла фонд на момент совершения преступления. С октября 2008 года Церетели руководит общественным советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, а также является председателем региональной общественной организации «Купеческий клуб Санкт-Петербурга».