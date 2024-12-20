Экс-глава Красносельского района признал себя коррупционером. Миллионы он разделил с посредником

Олегу Фадеенко, освобождённому от должности главы Красносельского района Петербурга во время допроса в СК, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину признают и он, и посредник.

Подробности дела 20 декабря сообщили в петербургском Следственном комитете. Фадеенко вменяют небезвозмездное покровительство охранному предприятию, с которым районные образовательные учреждения в 2023 году заключили госконтракты на 300 миллионов рублей.

По версии следствия, зная о заинтересованности учредителя в дальнейшей бесперебойной деятельности предприятия, глава района предложил обеспечить это, но не бесплатно. Согласно материалам, в период с 9 ноября до 5 декабря он привлёк знакомого в качестве посредника, который договорился о сумме в 6 миллионов рублей.