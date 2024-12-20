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Происшествия Экс-глава Красносельского района признал себя коррупционером. Миллионы он разделил с посредником

Экс-глава Красносельского района признал себя коррупционером. Миллионы он разделил с посредником

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13 комментариев

Олегу Фадеенко, освобождённому от должности главы Красносельского района Петербурга во время допроса в СК, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину признают и он, и посредник.

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Подробности дела 20 декабря сообщили в петербургском Следственном комитете. Фадеенко вменяют небезвозмездное покровительство охранному предприятию, с которым районные образовательные учреждения в 2023 году заключили госконтракты на 300 миллионов рублей.

По версии следствия, зная о заинтересованности учредителя в дальнейшей бесперебойной деятельности предприятия, глава района предложил обеспечить это, но не бесплатно. Согласно материалам, в период с 9 ноября до 5 декабря он привлёк знакомого в качестве посредника, который договорился о сумме в 6 миллионов рублей.

Деньги, как выяснилось, планировали поделить поровну. «Фонтанка» писала, что взятку Фадеенко передавал бывший чиновник Мушег Карапетян. Его задержали 18 декабря с уже помеченными купюрами на 6 миллионов рублей, часть из них была муляжом.

На следующий день также под контролем силовиков он понёс дальше 3 миллиона рублей, которые по договорённости должен был отдать Фадеенко в его служебном кабинете.

«Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение. Допрошенные в качестве обвиняемых, они полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения», — рассказали в СК.

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Комментарии
13
282556445
52 минуты
Это фейки и дискредитация вертикали.
280241717
1 час
Армения в огне, что он здесь делает?
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