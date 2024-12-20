Экс-глава Красносельского района признал себя коррупционером. Миллионы он разделил с посредником

Олегу Фадеенко, освобождённому от должности главы Красносельского района Петербурга во время допроса в СК, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину признают и он, и посредник.
Подробности дела 20 декабря сообщили в петербургском Следственном комитете. Фадеенко вменяют небезвозмездное покровительство охранному предприятию, с которым районные образовательные учреждения в 2023 году заключили госконтракты на 300 миллионов рублей.
По версии следствия, зная о заинтересованности учредителя в дальнейшей бесперебойной деятельности предприятия, глава района предложил обеспечить это, но не бесплатно. Согласно материалам, в период с 9 ноября до 5 декабря он привлёк знакомого в качестве посредника, который договорился о сумме в 6 миллионов рублей.
Деньги, как выяснилось, планировали поделить поровну. «Фонтанка» писала, что взятку Фадеенко передавал бывший чиновник Мушег Карапетян. Его задержали 18 декабря с уже помеченными купюрами на 6 миллионов рублей, часть из них была муляжом.
На следующий день также под контролем силовиков он понёс дальше 3 миллиона рублей, которые по договорённости должен был отдать Фадеенко в его служебном кабинете.
«Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение. Допрошенные в качестве обвиняемых, они полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения», — рассказали в СК.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.