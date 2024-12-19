СК показал, как экс-главу Красносельского района обескуражили в кабинете, а посредника уложили на асфальт

Момент задержания посредника в передаче взятки главе Красносельского района Олега Фадеенко был снят на видео. Как деньги «светились» на руках самого главы — тоже.

Как сообщает СК в Петербурге 19 декабря, Фадеенко вменяется взятка в особо крупном размере, «Фонтанка» ранее писала о шести миллионах. Деньги передавались от владельца охранной фирмы, который хотел получить контракты на охрану школ в районе.

Прежде чем деньги попали к главе, они побывали на заднем кресле в машине посредника. Судя по видео от СК, оперативники, чтобы не спугнуть фигурантов, в момент передачи денег находились неподалеку в спецовках коммунальной службы.

После задержания мужчина сам открыл дверь автомобиля, на кресле лежала коробка из-под алкоголя и один костыль. В коробке были пачки с пятитысячными купюрами.

Очевидно, уже под контролем силовиков посредник принес деньги главе. Его задерживали в его же кабинете. Купюры и руки Фадеенко попрыскали специальным раствором, после чего стало ясно, что уже уволенный глава к ним прикасался.

Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.

Напомним, это далеко не первое громкое задержание чиновника за последние месяцы в Петербурге. В ноябре был задержан глава другого района — Адмиралтейского — Сергей Оверчук по обвинению в 8-миллионных взятках.

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