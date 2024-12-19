Беглов уволил главу Красносельского района Олега Фадеенко. Тот на допросе в СК по делу о взятке

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 декабря освободил от должности главу Красносельского района. Для этого есть одна важная причина. Как сообщает пресс-служба Смольного, временно руководить администрацией будет замглавы района Игорь Сушков. Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о задержании Олега Фадеенко с поличным при получении взятки в 6 млн рублей. По данным издания, речь шла о плате за покровительство частной компании, а передача денег через посредника проходила уже под наблюдением силовиков.

Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.

Напомним, это далеко не первое громкое задержание чиновника за последние месяцы в Петербурге. В ноябре был задержан глава другого района — Адмиралтейского — Сергей Оверчук по обвинению в 8-миллионных взятках.