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Город Беглов уволил главу Красносельского района Олега Фадеенко. Тот на допросе в СК по делу о взятке

Беглов уволил главу Красносельского района Олега Фадеенко. Тот на допросе в СК по делу о взятке

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10 комментариев

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 декабря освободил от должности главу Красносельского района. Для этого есть одна важная причина.

Как сообщает пресс-служба Смольного, временно руководить администрацией будет замглавы района Игорь Сушков.

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о задержании Олега Фадеенко с поличным при получении взятки в 6 млн рублей. По данным издания, речь шла о плате за покровительство частной компании, а передача денег через посредника проходила уже под наблюдением силовиков.

Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.

Напомним, это далеко не первое громкое задержание чиновника за последние месяцы в Петербурге. В ноябре был задержан глава другого района — Адмиралтейского — Сергей Оверчук по обвинению в 8-миллионных взятках.

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Комментарии
10
282304523
56 минут
С Бегловым не поделился? Как же он будет любимую диаспору кормить?
13.13.13.13
46 минут
Места освобождает для своих из диаспоры
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