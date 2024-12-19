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Город В Петербурге при получении взятки задержан глава Красносельского района

В Петербурге при получении взятки задержан глава Красносельского района

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31 комментарий

СК по Петербургу 19 декабря задержал главу Красносельского района Олега Фадеенко Ему, уже под наблюдением силовиков, передавали взятку в 6 млн.

По данным «Фонтанки», это было плата за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер. Деньги она передала посреднику, давнему знакомому Фадеенко, который был задержан и согласился под контролем силовиков нести деньги дальше.

По данным «Фонтанки», Фадеенко вину признал. Допрос продолжается прямо сейчас.

Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.

Напомним, это далеко не первое громкое задержание чиновника за последние месяцы в Петербурге. В ноябре был задержан глава другого района — Адмиралтейского — Сергей Оверчук по обвинению в 8-миллионных взятках.


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Комментарии
33
родя звонарев
40 минут
Но ведь никогда же не было...
VVM1962
19 минут
ладно бы один, ну два или двадцать два случая. А это уже как норма для госслужащих.
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