В Петербурге при получении взятки задержан глава Красносельского района

СК по Петербургу 19 декабря задержал главу Красносельского района Олега Фадеенко Ему, уже под наблюдением силовиков, передавали взятку в 6 млн.
По данным «Фонтанки», это было плата за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер. Деньги она передала посреднику, давнему знакомому Фадеенко, который был задержан и согласился под контролем силовиков нести деньги дальше.
По данным «Фонтанки», Фадеенко вину признал. Допрос продолжается прямо сейчас.
Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.
Напомним, это далеко не первое громкое задержание чиновника за последние месяцы в Петербурге. В ноябре был задержан глава другого района — Адмиралтейского — Сергей Оверчук по обвинению в 8-миллионных взятках.