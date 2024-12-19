В Петербурге при получении взятки задержан глава Красносельского района

По данным «Фонтанки», это было плата за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер. Деньги она передала посреднику, давнему знакомому Фадеенко, который был задержан и согласился под контролем силовиков нести деньги дальше.



По данным «Фонтанки», Фадеенко вину признал. Допрос продолжается прямо сейчас.



Олег Фадеенко возглавил Красносельский район в 2019 году, до этого он работал в администрации Фрунзенского района. В 2021 году в администрации прошли обыски в связи с контрактами на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонт 262-й школы.