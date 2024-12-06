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Общество Экс-глава Василеостровского района едет на СВО из-под суда. Его дело приостановлено

Экс-глава Василеостровского района едет на СВО из-под суда. Его дело приостановлено

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16 комментариев

Экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин решил не дожидаться приговора в Петербурге. После года в бегах и девяти месяцев под стражей он готов отправиться на СВО.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 6 декабря, отменить меру пресечения и поставить производство по делу Ильина на паузу просил врио начальника пункта отбора на военную службу. Подсудимый заключил контракт с Минобороны РФ, его признали годным к службе.

Василеостровский суд, который больше двух месяцев слушает дело Ильина, удовлетворил ходатайство. Экс-чиновника освободили из-под стражи и передали уполномоченному воинскому должностному лицу.

Бывшему главе администрации Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, служебном подлоге, причинении имущественного ущерба и превышении должностных полномочий. Вменяют лукавое расследование несчастного случая с подчинёнными в 2021 году, ремонт в здании администрации, за который не доплатили 12 млн рублей, а также ежемесячную взятку от ЧОПов в 2022 году. В конце того же года Ильин был уволен. Первое обвинение было предъявлено заочно — бывший чиновник скрылся, в январе 2023-го его объявили в розыск. Задержать удалось в феврале этого года.

В августе расследование завершили, дело было направлено в суд.

В ноябре сообщалось, что прокуратура через суд пытается обратить в доход государства имущество семьи бывшего чиновника.

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Комментарии
16
Muzzy
25 минут
Сделали бы уже официально - платишь 10-100 млн рублей в ФНС по счету, получаешь индульгенцию на преступление (сумма зависит от тяжести). К чему вот эти левые схемы? И ежу понятно, что чувак даже пистолета в глаза не увидит, а бабло обогатит какого-нибудь очередного генерала...
Kostiks
20 минут
Надо институт штрафбатов возобновлять. Слишком удобная тема для коррупционеров. А то отсидится в тылу и придет чистенький дальше "работать".
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