Экс-глава Василеостровского района едет на СВО из-под суда. Его дело приостановлено

Экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин решил не дожидаться приговора в Петербурге. После года в бегах и девяти месяцев под стражей он готов отправиться на СВО.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 6 декабря, отменить меру пресечения и поставить производство по делу Ильина на паузу просил врио начальника пункта отбора на военную службу. Подсудимый заключил контракт с Минобороны РФ, его признали годным к службе.

Бывшему главе администрации Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, служебном подлоге, причинении имущественного ущерба и превышении должностных полномочий. Вменяют лукавое расследование несчастного случая с подчинёнными в 2021 году, ремонт в здании администрации, за который не доплатили 12 млн рублей, а также ежемесячную взятку от ЧОПов в 2022 году. В конце того же года Ильин был уволен. Первое обвинение было предъявлено заочно — бывший чиновник скрылся, в январе 2023-го его объявили в розыск. Задержать удалось в феврале этого года.